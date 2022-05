Peso y deuda colombiana se fortalecería tras definirse segunda vuelta presidencial

Es probable que los activos colombianos, incluido su moneda, se fortalezcan después del resultado de la primera vuelta electoral, en la que el desconocido político independiente Rodolfo Hernández tuvo un desempeño más fuerte de lo esperado y se enfrentará al senador de izquierda Gustavo Petro en una segunda vuelta el 19 de junio, según economistas y estrategas.

Los mercados financieros de Colombia y Estados Unidos estarán cerrados el lunes por feriados, por lo que los principales movimientos no se producirán hasta el martes.

Mario Castro, estratega de renta fija en BBVA, comentó que “el mercado reaccionará positivamente dado que la opción de Hernández en segunda vuelta es la que más reduce la probabilidad de un triunfo de Petro”.

Castro también ve que el desempeño superior de Hernández en la primera ronda hará que los mercados atribuyan una probabilidad muy significativa de victoria en la segunda ronda.

Eso solo cambiaría si las encuestas muestran evidencia convincente de lo contrario, comenta Castro.

Además, el analista de BBVA ve el peso subiendo un 5% el martes y los rendimientos de los bonos locales cayendo 100 puntos básicos.

Para Andrés Pardo, economista de XP Investments, “los mercados estaban mayormente preocupados por una posible victoria de Petro. Entonces, cualquier escenario en el que no gane se consideraría positivo para los mercados”.

Sin embargo, con Rodolfo Hernández hay un gran signo de interrogación, y con este resultado es muy posible que Rodolfo Hernández sea competitivo e incluso supere a Petro en la segunda ronda.

Pardo estima que el peso se fortalecerá cerca de 3.800 pesos colombianos por dólar y los swaps de default crediticio y los rendimientos de bono a 10 años caerían entre 20 y 30 puntos básicos.

Entre tanto, Munir Jalil, economista jefe de la región andina de BTG Pactual sostuvo que “muchos votantes decidieron cambiar su voto al ver los potenciales resultados de segunda vuelta, donde Rodolfo sí tenía un chance contra Gustavo Petro”.

Jalil ve a la moneda fortaleciéndose 50 pesos colombianos en comparación al $3,933.50 del cierre del viernes, con más fortaleza hacia adelante, y agrega que “con Hernández, las probabilidades de Petro de ganar en la segunda vuelta son menores que con Fico”.

El analista de BTG Pactual también dice que, “este es el momento en el que va a ser importante que Hernández empiece a mostrar gabinete”, y añade que Hernández es un buen administrador y es probable que se rodee de técnicos.

De otra parte, Ana Vera, economista jefe de IN ON Capital, con sede en Panamá, asegura que “el mercado va a reaccionar de manera positiva, si bien Rodolfo Hernández no es un candidato muy conocido por el mercado”.

la economista dice también que “su postura política puede considerarse neutral y que sus propuestas anticorrupción deberían ser apoyadas por otros partidos políticos.

Vera agrega que “esperamos estabilidad en el peso colombiano con niveles entre $3.800 y $4.100 y también tranquilidad en las tasas de los bonos de deuda pública colombiana”.