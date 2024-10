Los precios del petróleo subieron más de un 3% el lunes, con el Brent superando los US$80 por barril por primera vez desde agosto, en medio del temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio y a una posible interrupción de las exportaciones desde la principal región productora de crudo.

Los futuros del crudo Brent subieron US$ 2,88, o un 3,7%, a US$ 80,93 por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaron US$ 2,76 o un 3,7%, a US$ 77,14.

Petróleo se dispara tras ataques de Estados Unidos y Reino Unido a objetivos militares hutíes

El Brent trepó más de un 8% la semana pasada, mientras que el WTI se disparó un 9,1% ante la posibilidad de que Israel ataque la infraestructura petrolera iraní en respuesta a un ataque con misiles de Irán a su territorio el 1 de octubre.

Si eso ocurre, los precios del petróleo podrían subir otros US$ 3 a US$ 5 por barril, dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Cohetes disparados por Hezbolá, grupo armado respaldado por Irán, alcanzaron la tercera ciudad más grande de Israel, Haifa, a primera hora del lunes. Israel, por su parte, parecía dispuesto a ampliar sus incursiones terrestres en el sur de Líbano en el primer aniversario de la guerra de Gaza, que ha extendido el conflicto por todo Oriente Medio.

Esto ha suscitado el temor de que Estados Unidos, la superpotencia aliada de Israel, e Irán se vean arrastrados a una guerra más amplia.

ANZ Research, sin embargo, espera que cualquier efecto inmediato sobre el suministro sea relativamente pequeño.

Petróleo sigue al alza por temor a un conflicto de mayor amplitud en Medio Oriente

“Vemos un ataque directo a las instalaciones petroleras de Irán como la respuesta menos probable entre las opciones de Israel”, dijo, señalando el amortiguador proporcionado por el grupo productor de la OPEP de 7 millones de barriles por día de capacidad de reserva.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos colectivamente como OPEP+, empezarán a aumentar la producción a partir de diciembre, tras haberla reducido en los últimos años para sostener los precios debido a la débil demanda mundial.

Según los analistas, la OPEP+ dispone de suficiente capacidad excedentaria de petróleo para compensar la eliminación del suministro iraní por parte de Israel, pero tendría dificultades si Irán tomara represalias atacando las instalaciones de los países vecinos del Golfo.