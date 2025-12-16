SUSCRÍBETE POR $1100
    Precio del petróleo quiebra una importante barrera en medio de expectativas de paz en Ucrania y exceso de oferta

    El barril que se cotiza en Londres y Nueva York se ubica en mínimos de siete meses.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué pasa con el precio del petróleo

    Los precios internacionales del petróleo siguen cayendo y el referente europeo Brent quebró esta mañana el soporte de los US$ 60 por barril, situándose en mínimos de siete meses, una cota que también se observa en el crudo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia para Chile.

    De acuerdo a Reuters, los futuros del Brent perdían 89 centavos, o un 1,5%, cotizando a US$ 59,67 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos restaba 92 centavos, o un 1,6%, ubicándose en US$ 55,9.

    Ambos contratos se encuentran cerca de sus valores más bajos registrados desde mayo.

    Qué pasa con el precio del petróleo

    “El Brent ha caído esta mañana por debajo de los US$ 60 por barril por primera vez en meses, mientras el mercado evalúa un posible acuerdo de paz que resulte en la disponibilidad de volúmenes rusos adicionales y sobreabastezca aún más el mercado”, dijo Janiv Shah, analista de Rystad, citado por Reuters.

    El precio del petróleo es especialmente sensible para Chile debido a que importa más del 90% de lo que necesita y sus variaciones impactan significativamente en la inflación.

    Perspectivas de paz

    La baja de los precios descansa en la creciente perspectiva de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que alimentaría las expectativas de un posible alivio de las sanciones y el retorno de Rusia al mercado petrolero.

    El optimismo se disparó luego de que “Estados Unidos se ofreció a dar garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Kiev y los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania,” según Reuters.

    El presidente de EE. UU., Donald Trump, ya había afirmado este lunes que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en Ucrania.

    El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que las garantías de seguridad sean legalmente vinculantes.

    En la imagen, Donald Trump y Volodímir Zelenski

    No obstante, las negociaciones tienen sus resguardos. La agencia estatal de noticias TASS citó al viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien indicó que Rusia no está dispuesta a hacer ninguna concesión territorial.

    Exceso de oferta de petróleo

    Pero no todo es geopolítica porque detrás de esta baja también está marcada por un exceso actual de oferta. Este fenómeno ha sido alimentado por la decisión de la OPEP de ir incrementando su producción desde abril para recuperar cuota de mercado, sumado al aumento de suministro por parte de países ajenos al cartel petrolero, con Estados Unidos a la cabeza.

    Esta situación de sobreabastecimiento es tan significativa que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo que el excedente de petróleo para el próximo año será “el mayor jamás registrado”, con una previsión de que la producción supere a la oferta en más de cuatro millones de barriles diarios.

    Qué pasa con el precio del petróleo Andres Perez

    A esto se suman los débiles datos económicos provenientes de China. Tony Sycamore, analista de mercados de IG, señaló que los escasos datos chinos “agravaron aún más la preocupación por la posibilidad de que la demanda mundial no sea lo suficientemente fuerte como para absorber el reciente crecimiento de la oferta”.

    Los datos oficiales mostraron la desaceleración del crecimiento de la producción de las fábricas chinas hasta un mínimo de 15 meses, y que las ventas minoristas crecieron a su ritmo más lento desde diciembre de 2022, durante la pandemia de COVID-19.

    La caída del precio del petróleo contribuye a mantener la inflación bajo control, según los analistas. Josefina Rodríguez, economista de Vanguard citada por CincoDías, señala que esta situación podría contribuir a que la inflación se sitúe por debajo del objetivo del 2% en la zona euro durante 2026

