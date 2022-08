Presidente de CMPC por detención de Héctor Llaitul: “Es una cosa que era esperada por la ciudadanía”

El presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, dijo que la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, era algo esperado y mostró tranquilidad ante el hecho.

“Fue detenida una persona que estaba públicamente confesa de una serie de delitos. Además, esta persona ha confesado también que dirige una asociación que está estructurada para el crimen organizado. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que es una cosa que era esperada por la ciudadanía y era muy natural que ocurriera”, dijo Gazitúa en medio de un punto de prensa en el marco del evento empresarial, Impulsa BioBío.

Sin embargo, el alto ejecutivo de la empresa ligada a la familia Matte mostró su preocupación por los hechos de violencia ocurridos durante la noche de ayer en el sur, donde la firma tiene operaciones, y que se dieron en el contexto de la detención de Llaitul.

“Definimos replegar nuestras labores y, por lo tanto, exponernos menos, exponer menos a las personas que trabajan para la compañía y nuestros contratistas”, comentó el ejecutivo.

Además, el líder de CMPC llamó al gobierno y a las autoridades correspondientes a enfrentar el problema de robo de madera, y la calificó como “una industria muy importante en la región”.

Sobre los temas que afectan a la zona sur, Gazitúa afirmó que no han habido avances con el gobierno para avanzar en la compra de predios de tierras. “Fuimos citados en algún momento por el gobierno para conversar sobre tierras y eso fue público. Pero eso terminó hace más de un mes y medio atrás. Eso ocurrió y no ha habido avances (...) Nosotros no hemos sido citados para que la comisión funcione.”, agregó.

Ante esto y la consulta sobre si tienen disposición a trabajar en este tema, el ejecutivo precisó que “la tierra pedida a compañías forestales es menos del 15%. Nosotros hemos dicho que respecto de esas peticiones estamos dispuestos a conversar y a contribuir si eso resuelve o permite avanzar en la resolución de las reivindicaciones de las comunidades mapuches”.

Por otro lado, el presidente de la CMPC también destacó que “lo que estamos haciendo permanentemente es profundizar el trabajo con las comunidades con una sola salvedad, tratando que ellos no corran riesgos de ser atacados y asesinados por gente que dice defender sus intereses”.