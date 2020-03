Presidente de la CPC y la crisis social: “Yo creo que no es responsabilidad directa del empresariado”

El tema de la crisis y los coletazos que dejó entre medio, está lejos de terminar. En este contexto, el recién nombrado presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil, defendió el rol del empresariado en Chile y dijo que el sector no es responsable directamente de que se produjera un estallido social.

En entrevista con Tele 13 radio, el máximo líder del empresariado enfatizó que “yo creo que no es responsabilidad directa del empresariado (…) Si tú me preguntas a mí, obvio que me gustaría que la gente ganara más de $400 mil pesos mensuales, pero el problema de eso, es cómo genero las condiciones para que eso ocurra”.

Sin embargo, aclaró que “si bien uno no debiera hablar de las cosas de uno, en nuestro sector, el agrícola, eso no pasa. En el mundo agrícola no está el problema, en la minería tampoco, el problema está en las grandes ciudades y es ahí donde se deben hacer los mayores esfuerzos. Así que, desde ese punto de vista, el sector empresarial tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios por mejorar la situación de sus trabajadores y de sus empresas, y en eso, sin duda tenemos que seguir avanzando”, precisó.

Constitución

Respecto al proceso constituyente, y considerando que fue uno de los énfasis en su discurso de ayer, Sutil si bien reconoció la necesidad de avanzar en una nueva Constitución, dijo que “es fundamental entender que el futuro de Chile depende a cómo le dé uno estabilidad, a partir de una nueva Constitución y en ese contexto, la ciudadanía tiene que entender muy bien que los problemas sociales que tiene hoy día el país, si bien tienen una relación, una nueva Constitución no es determinante en su resolución”.

“Los problemas de pensiones se resuelven en materia de ley, los tributarios también, los de salud pública con recursos y gestiones. Entonces lo que hay que entender es que en un proceso constituyente obviamente todos tenemos que estar representados”, agregó sobre lo anterior.