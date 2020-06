Prevención en pandemia

La pandemia del coronavirus dejó en evidencia las desigualdades del país que se expresaron explosivamente en octubre 2019. A pesar del crecimiento económico de 30 años hasta llegar al ingreso per cápita actual de US$25.000, la pobreza existente se acentuó con la pandemia, con una desocupación importante, viviendas deficientes con alto hacinamiento en sectores populares, gran cantidad de personas con trabajo informal -especialmente en los grupos de migrantes- todo lo cual influyó en que no se cumplieran las normas de cuarentena, lo que agravó la situación sanitaria, aumentando en forma explosiva el número de contagios y de muertes.

Además, la pandemia mostró la precariedad de un sistema de salud público que atiende al 80% de la población y que ya estaba colapsado al inicio de la crisis, con largas listas de espera para tratamiento de pacientes Auge y no Auge por falta de especialistas, ya que en el sector público solo trabaja el 44% de los médicos del país.

En Chile tenemos 1,6 médicos y 2,14 camas por 1.000 habitantes, comparado con Alemania que tiene 4,1 y 8,3, pero también con Hungría con 3,2 y 7,0, respectivamente; Eslovaquia 3,4 y 5,8, y el promedio de Ocde, que es 3,3 y 4,8. Es decir, Chile tiene un enorme déficit en número de médicos y camas hospitalarias, prácticamente la mitad del promedio Ocde.

Al inicio de la crisis, el énfasis se puso en dotar al país de más camas UCI, lo que se logró, así como la compra de ventiladores mecánicos para que no faltara a los pacientes críticos complicados con problemas respiratorios. Pero no se hizo el mismo esfuerzo para tener laboratorios con la capacidad suficiente de exámenes para detectar los casos, los que se implementaron gracias al aporte de universidades y sector privado, pero sin llegar a cubrir toda la demanda, que se fue incrementando explosivamente. Tampoco se fortaleció la atención primaria de salud para diagnosticar los casos, hacer la trazabilidad de los contactos y aislarlos, lo cual requiere una vigilancia epidemiológica que no existía y que se ha ido implementando en forma insuficiente.

A lo anterior se agregó que la población no obedeció la cuarentena o confinamiento porque muchas personas debieron salir a trabajar a sus empleos formales e informales. Por otra parte, la gente no cree en las instituciones desde hace mucho tiempo, lo que se agravó con el estallido social, y no obedece las instrucciones de las autoridades. Tampoco hubo una autoridad sanitaria clara con una voz única que hiciera creíble la información y las recomendaciones, sino muchas voces que no siempre fueron coherentes y que se contradijeron en la información, con lo cual perdieron credibilidad. Por último, desde el inicio existió la crítica de los grupos científicos, técnicos y profesionales, que deslegitimaron lo que decía la autoridad sanitaria.

Con esto, la movilidad continuó en la población, con gran número de permisos diarios (más de 800.000 en la Región Metropolitana) y los contagios y mortalidad siguieron en aumento.

La causa fundamental de todo lo anterior es la falta de cultura preventiva de la población chilena, que sí la tuvo para enfrentar situaciones como la del cólera en 1990 y la epidemia de influenza del 2009, en que se acataron rigurosamente las medidas de la autoridad y se superaron ambas crisis.

Desde la década del 2000 el Ministerio de Salud ha priorizado lo curativo, principalmente a través del Plan Auge, dejando de lado las acciones promocionales y preventivas, con lo cual la población perdió el hábito de anticiparse a las enfermedades, consultando solo cuando está enferma. Al no tener cultura preventiva, es muy difícil que obedezcan algo intangible, como es quedarse en la casa para no enfermarse.

Como conclusión, lo que debería hacerse en el futuro en salud es fortalecer el sistema público al nivel promedio de los países Ocde, haciendo la inversión que sea necesaria y priorizando las acciones de promoción y prevención de salud, con una participación activa de la población. En especial, se debe fortalecer la atención primaria de salud, que es el primer contacto de los pacientes con el sistema de salud y en esta atención incorporar las acciones promocionales y preventivas.

-El autor es médico cirujano