    Los dos inusuales rallys bursátiles en medio de las tensiones geopolíticas

    La política internacional volvió a colarse en las pantallas de los inversionistas en medio de las ambiciones de Washington y la respuesta de Europa.

    David Nogales 
    David Nogales
    Qué pasó con la empresa de lentes que usó Macron y con el Banco de Groenlandia

    La actual coyuntura geopolítica, marcada por la renovada ambición de Estados Unidos sobre Groenlandia y las tensiones diplomáticas que se hicieron explícitas en el Foro Económico Mundial de Davos, está dejando efectos inesperados en los mercados financieros.

    Uno de los casos más llamativos es el de Groenlandsbanken, el banco que domina casi por completo los servicios financieros en Groenlandia y que se considera una “institución de importancia sistémica” por el supervisor danés.

    Desde el 1 de enero de 2026, sus acciones se han disparado un 36,36%, hasta las 1.200 coronas, elevando su capitalización bursátil a 1.960 millones de coronas (262 millones de euros).

    Con ello, la entidad alcanzó su máximo histórico en bolsa, superando incluso los niveles previos a la crisis financiera de 2007.

    Según consignó el diario español Expansión, el avance resulta particularmente llamativo considerando que Groenlandia se encuentra “bajo amenaza de conquista, anexión o compra por Estados Unidos, tal y como desea el presidente Donald Trump”.

    Qué pasó con la empresa de lentes que usó Macron y con el Banco de Groenlandia

    En ese contexto, y en medio de las tensas reuniones de Davos, la acción del banco avanzó otro 9% en una sola jornada, en línea eso sí con el alza de las acciones globales luego que el propio republicano descartara una anexión por la fuerza.

    Con todo, el comportamiento ha llevado a algunos analistas a preguntarse si se trata de un fenómeno especulativo. El volumen de contratación se incrementó de forma abrupta: el 8 de enero, primer día de la ofensiva discursiva de Trump, se intercambiaron 23.000 acciones, frente a un promedio diario inferior a los mil títulos durante el año pasado.

    Ayer, en tanto, se transaron más de 4.000 papeles.

    Sin embargo, también existen argumentos más estructurales. Matt King, de Satori Insights, comparó la situación con la revalorización de los activos venezolanos tras episodios de presión estadounidense, por las expectativas de un eventual “cambio de régimen”.

    En el caso de Groenlandia, explicó que una posible anexión a Estados Unidos o un nuevo acuerdo de seguridad con Dinamarca y la Unión Europea podría impulsar la inversión en defensa, transporte y materias primas, aumentando la demanda de crédito.

    El riesgo, advirtió, es que ese negocio termine siendo capturado por gigantes como JPMorgan o Goldman Sachs. Mientras tanto, los directivos de Groenlandsbanken mantienen un tono prudente y esta semana informaron que el beneficio bruto de 2025 superó los 180 millones de coronas, ubicándose en la parte alta de sus previsiones.

    Los lentes de Macron

    Un fenómeno distinto, pero igualmente vinculado a Davos y a la tensión de Europa con Washington, se vivió en el mercado europeo con la empresa iVision Tech, propietaria del fabricante francés de gafas Henry Jullien.

    El detonante fue la aparición de Emmanuel Macron con lentes de sol estilo aviador durante una de sus intervenciones en el Foro Económico Mundial, una imagen que rápidamente se viralizó a nivel global.

    De acuerdo a un artículo de Bloomberg que también reproduce Emol, el modelo en cuestión, el Pacific S 01, fue adquirido por Macron en 2024 tras verificar que se fabricaba en Francia.

    “Fue para hacer un regalo a un ministro, pero también adquirió una para él mismo”, relató el consejero delegado de la compañía, Stefano Fulchir, en declaraciones a la radio RTL.

    Qué pasó con la empresa de lentes que usó Macron y con el Banco de Groenlandia

    Aunque el mandatario explicó que los lentes buscaban ocultar un derrame ocular, su discurso —crítico hacia la administración de Donald Trump— quedó en segundo plano frente al impacto visual.

    “Preferimos el respeto a los seres humanos, la ciencia por sobre las teorías conspirativas y el Estado de derecho frente a la brutalidad”, afirmó Macron, en una clara alusión a su par estadounidense.

    Incluso Trump reaccionó al episodio. “Ayer lo vi usando unas hermosas gafas de sol, ¿qué demonios pasó?”, bromeó ante la audiencia. “Se hacía el duro con sus gafas”, añadió.

    El efecto en la empresa fue inmediato. Fulchir reconoció a Reuters que la exposición global colapsó el sitio web de Henry Jullien. “Nos inundaron con correos y solicitudes”, dijo.

    La firma, que produce cerca de 100 unidades anuales del modelo, ahora evalúa fabricar hasta 1.000 durante este año.

    En bolsa, las acciones de iVision Tech subieron este miércoles un 5,63%, hasta 1,60 euros, su mayor avance diario en semanas, pese a acumular una caída de 29,42% en los últimos seis meses. La capitalización bursátil del grupo alcanzó los 12,62 millones de euros.

    Y hoy el rally continúa. El papel de la empresa salta 25,39% hasta los 2, 00 euros.

