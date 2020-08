Raimundo Espinoza, exdirector de Codelco y proyecto “Rajo Inca”: “Es la posibilidad de prolongar vida útil de El Salvador por al menos cuarenta años”

Su preocupación por la demora en la puesta en marcha del proyecto “Rajo Inca”, expresó Raimundo Espinoza, exdirector de Codelco y actual dirigente sindical en la División Salvador de la minera estatal.

Para Espinoza, quien también se desempeñó como presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, el retraso obedece a un problema político más que técnico.

El dirigente expresó que “no tenemos 90 días, sino que 30” para que el proyecto “Rajo Inca” comience sus actividades, puntualizando que “se trata de una oportunidad de trabajo y de desarrollo tanto para la División Salvador y para la Región de Atacama”. Además, valoró la decisión tomada por Codelco de suspender el proyecto para lograr nuevos acuerdos que desemboquen en su puesta en marcha.

“Ya está aprobado en todas sus fases y se iba a comenzar con la compra de equipos”, mencionó el dirigente, quien apuntó a la Dirección General de Aguas y a las autoridades de Medio Ambiente como las responsables de la demora. “No se dan cuenta de que están jugando con una división y una región. El proyecto generará 95 mil toneladas de cobre fino, estamos libres de arsénico, son más de mil 200 millones de dólares en inversión”, indicó.

Agregó que no realizarse, “conllevará el cierre de la división, lo que rebotará en problemas para la fundicion de Potrerillos, y la región perderá un gran proyecto. Entiendo que hay que cuidar salares y demases, pero no comprendemos lo sucedido. Nos hemos sacado la mugre. Los trabajadores no vamos a aceptar esto”.

También valoró las acciones tomadas por el intendente Patricio Urquieta y el ministro de Minería, Baldo Prokurica, manifestando que “están jugados” en el tema al igual que los ejecutivos de Codelco.

Espinoza, también, reafirmó que “Rajo Inca” “es la posibilidad de prolongar la vida útil de la división y su continuidad por al menos cuarenta años”, y que sus beneficios para el medio ambiente incluyen el uso de la vía férrea desde y hacia Potrerillos, descongestionando las carreteras.

Sobre la actitud de la municipalidad de Diego de Almagro ante el proyecto, manifestó que no los comprendía ya que “pagamos patentes e impuestos en la comuna”. “Siempre hay quienes atornillan al revés”, añadió.

Finalmente, consultado por posibles vías de solución frente a la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado a Codelco, Espinoza pidió que acerquen sus posiciones.

“Quién más que nosotros queremos ayudar al medio ambiente. No estamos para destruir, tenemos todos los permisos, podemos ser más eficientes. Todos tenemos que poner de nuestra parte, la decisión se tiene que tomar ahora”, declaró.

Por último, el dirigente se refirió a la idea de privatizar Codelco manifestada por algunos sectores políticos, puntualizando que la minera “no se vende” y que esta posición se defenderá a través de todos los medios posibles.