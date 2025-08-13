SUSCRÍBETE
Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

El Banco Central publicó esta mañana las minutas de la última reunión de política monetaria, en la que se aplicó el primer ajuste de 2025.

David NogalesPor 
David Nogales
MARIO TELLEZ

En su última reunión de política monetaria, el Banco Central decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos base, llevándola a 4,75%. La decisión fue unánime y se trató del primer ajuste del precio del dinero en lo que va de 2025.

A dos semanas de ese anuncio, el emisor publicó las minutas de esa reunión, las cuales revelan que los consejeros coincidieron en que precisamente “la única opción plausible era reducir la TPM en 25 puntos base”.

Según el documento, varios consejeros mencionaron que esta opción era plenamente coherente con la comunicación previa del Consejo y, por lo tanto, ampliamente esperada por el mercado.

“Por lo mismo, adoptar una rebaja como esta no debería inducir cambios relevantes en los precios financieros”, afirmó.

En su análisis sobre la coyuntura, el emisor dijo que la economía se había comportado en línea con lo esperado, con el PIB moderándose tras el fuerte dinamismo exhibido a comienzos de año, explicado en parte por factores transitorios.

Por su lado, agregan las minutas, la inflación había descendido algo más rápido de lo previsto, pero con una inflación subyacente algo mayor, y las perspectivas no se modificaban sustancialmente.

Así, en el escenario más probable, la actividad económica se mantendría en torno a su tendencia, con una brecha prácticamente cerrada, y la inflación convergería al 3% en la primera mitad de 2026.

”Todo esto en un contexto en que las expectativas de inflación a dos años plazo estaban alineadas con la meta del 3%“, sostuvo.

