Reese Witherspoon se convierte en la actriz más rica del mundo tras vender parte de su productora

La actriz estadounidense Reese Witherspoon se convirtió en la actriz más rica del mundo luego de vender parte de Hello Sunshine, su productora enfocada en mujeres que fundó en 2016.

La protagonista de Big Little Lies, Walk the line y Legally Blonde, entre otras películas, vendió una fracción de su empresa a una filial del fondo de inversión Blackstone, en una operación que se valoró en US$ 900 millones.

Con este negocio, Witherspoon recibió US$ 120 millones netos, con lo cual su fortuna trepa hasta los US$ 400 millones, de acuerdo estimaciones de Forbes.

La ganadora del Oscar seguirá en el directorio de su empresa, así que seguirá tomando las decisiones ejecutivas.

El acuerdo con Blackstone “nos permitirá producir más historias sobre mujeres globalmente, entretenidas, impactantes y esclarecedoras”, dijo en un comunicado sobre el rumbo que toma su compañía.

La nueva empresa está liderada por los exejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs, informó CincoDías. Su nueva apuesta se produce al tiempo que gigantes de Hollywood compiten para expandir sus servicios de transmisión, con Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video hambrientos por contenido, con el objetivo de que su alianza con Witherspoon les lleve por buen camino.