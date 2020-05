Reflexiones en tiempos de pandemia

Ya llevamos algún tiempo en medio de una pandemia y, aunque aún no es posible sacar conclusiones de lo que ha pasado, sí quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, me parece imperativo resaltar la importancia que en este tiempo ha adquirido la responsabilidad personal, de todos, para colaborar y poder salir de esta crisis sanitaria. Por un lado, cada uno de nosotros ha debido cumplir con aquellas medidas impuestas por la autoridad de distanciamiento físico y cuarentenas. Hoy, más que nunca, todos debemos cuidarnos y ser conscientes de que “si yo me cuido, te cuido a ti” y si “tú te cuidas, me cuidas a mí”.

Pero también las autoridades, políticos de todos los sectores, periodistas y aquellos que tienen la capacidad de influencia en la ciudadanía, debemos, contribuir arduamente a que como país bajemos la tasa de contagiados y salvar vidas. Tan insólito como aquellos que quieren ir a la playa un fin de semana, van al supermercado estando contagiados o quienes organizan fiestas durante el toque de queda, es que ex autoridades, políticos y “rostros” hayan salido en defensa de los que han vulnerado cuarentenas o que sigan reclamando o exigiendo medidas en materia sanitaria, que sin duda son complejas y que requieren un conocimiento y expertise que no tienen. Estas decisiones deben ser valoradas y respetadas, porque son tomadas con responsabilidad, tras evaluar numerosas variables que han de considerarse antes de tomar decisiones complejas.

Esta pandemia también ha tenido un lado positivo y nos está enseñando mucho, derribando mitos, como cuán aplicable es el trabajo remoto y su productividad; nos mostró que fue posible priorizar y ordenar las compras de primera necesidad; que las plataformas digitales no son sólo para millennials y centennials, sino que se han convertido en una herramienta con la que muchos chilenos pueden trabajar, acceder a salud, educar a los hijos y distenderse frente a este escenario tan adverso.

La OMS explicó recientemente que la etapa a la que nos estamos aproximando, no se trata de una vuelta a la realidad que teníamos antes, sino que se enfoca “al mantenimiento de vigilancia epidemiológica, tests diagnósticos, en fin, una serie de acciones para lograr que las olas siguientes puedan ser controladas”. En esta misma línea, señala que es necesario empezar a tener presente que tendremos una “nueva economía mundial post Covid-19”, marcada por la importante recesión que puede traducirse en hambruna, falta de medicamentos, de cuidados médicos, una baja importante en la calidad de vida, desempleo, entre otros.

Desde mi punto de vista, independiente de la fecha y forma en la cual vayamos retomando la vida, esta pandemia sin precedentes dejará huella. Será interesante ver si los compradores reconsiderarán sus hábitos y prioridades, por otro lado, las medidas de emergencia impuestas a empresas nos está obligando a hacer preguntas como “¿necesitamos un gran espacio de oficinas en la ciudad con personal que dependa de un transporte público saturado?”. En el ámbito de la educación, es indudable el valor que tiene la interacción con los compañeros en una sala, ¿pero será que podremos disminuir ese tiempo y complementarlo con trabajo personal de lectura y aprendizaje en casa?

Aclaro que soy un convencido que, en cualquier caso, como humanidad lograremos adaptarnos, cambiar y adecuarnos. Este cambio será a todo nivel: personal, familiar, laboral y como sociedad. Por muy dolorosos que se vean estos cambios en el corto plazo, siempre son para mejor. Muchas cosas que hasta ahora han sido posibles, quizás no lo serán más.

Creo que hay pocas citas más indicadas para los tiempos que actualmente estamos viviendo, tanto en Chile como en el Mundo, como la del autor austriaco, Viktor Frankl, quien en su obra “El hombre en busca de sentido”, señala que “cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.”

-El autor es Gerente General Mutual de Seguridad CChC