Reforma de pensiones: Ministra Vallejo reafirma que no está cerrada la puerta a heredabilidad de fondos

Agosto es el mes en que se dará a conocer la propuesta de reforma previsional. Un tema que está sobre la mesa es la heredabilidad de los fondos de pensiones. La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, dijo que la puerta no está cerrada en esta materia.

“Están las mesas tripartitas y como estamos en proceso de diálogo no cerramos la puerta a propuestas como esa, en la medida en que todo se encuadre en los principios fundamentales de seguridad social que queremos construir según lo que ha establecido la OIT. Mientras exista el eje fundamental de la solidaridad, del tripartimos, equidad de género, bienvenidas las propuestas que puedan avanzar en un sistema que nos haga sentido a todos y todas. Por eso la ministra dice que aquí hay apertura porque estamos un proceso de diálogo, pero enmarcado en los principios que sustentan nuestro programa de gobierno”, dijo la ministra en Radio Universo.

Y agregó que “no hay un cierre de puertas, sino que más bien se enmarca en el proceso de diálogo que estamos generando”.

La ministra Vallejo, al igual que la titular del Trabajo, reforzó la idea de que el gobierno apunta a crear un sistema de seguridad social cuando presenten la propuesta al país.

“Ningún sistema de seguridad social funciona como cuenta corriente. Una cosa es heredar y otra cosa es ocupar las cuentas como cuenta corriente. La propuesta podría enmarcarse en un sistema de seguridad social. Estamos en una mesa de diálogo, hay distintas propuestas sobre la mesa. En torno a esta propuesta, a este diálogo lo que genere mayor consenso va a ser parte fundamental de la reforma previsional que se va a presentar”, señaló.

Además, recalcó que el gobierno está en un proceso de diálogo para llegar a un consenso en materia previsional.

“Nosotros no estamos cerrados a esa propuesta, habrá que discutir los detalles. No es contradictorio en un principio la heredabilidad en construir un sistema pensado en la entrega de pensiones. Estamos abiertos, esa propuesta no está cerrada. Cuando tengamos cerrado el proceso de diálogo podrán conocer los detalles”, señaló.