RN propone medidas para la clase media y baja presión por retiro de fondos de pensiones

El retiro del 10% de los fondos de pensiones tomó fuerza la semana pasada luego de que el presidente de RN, Mario Desbordes, se sumara a la idea. Pero ahora la bancada del partido propone tres ideas, para poder ir en ayuda a la clase media, y descartar el retiro de fondos de pensiones.

Así lo dieron a conocer ayer los jefes de bancada de diputados RN, Sebastián Torrealba y Karin Luck, junto a su par y presidente de la colectividad, Mario Desbordes. En concreto, propusieron tres medidas, lo cual iría dentro del marco presupuestario del acuerdo al que se llegó con la oposición.

La primera medida, consiste en dar subsidios de arriendos para este segmento de la población. “Sabemos que parte importante del costo fijo de la clase media se va en arriendo del lugar donde viven”, detalló ayer Torrealba.

En segundo lugar, proponen que la clase media pueda acceder mediante la banca, y en particular BancoEstado, a créditos blandos a tasa 0%, ya que “otra parte de los costos fijos de la clase media se va en dividendos”, detalló Torrealba.

La tercera medida, supone abrir un espacio para transferencias directas, vía programas sociales, para este sector de la población.

Desbordes señaló que el paquete del acuerdo conseguido entre la oposición y el gobierno, es robusto, y que apoyarán todas esas medidas, además de la iniciativa que extiende un beneficio para los padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar.

Pero de todas maneras, comentó que “hay que reconocer que hay un sector importante de la clase media al que le va a llegar y no le alcanza mucho, o no le va a llegar. A esa gente debemos darle una respuesta”.

Desbordes agregó que “la posibilidad de retirar fondos le hace un daño a la pensión, no hay ninguna discusión en eso, y llegar a eso tiene que ser solo luego de descartar las otras alternativas, hasta ahora no había otras alternativas sobre la mesa (...) por lo tanto, habiendo otras alternativas sobre la mesa, como créditos blandos, transferencias de fondos, y subsidios de arriendo, obviamente que preferimos esa alternativa”.

Las iniciativas, fueron articuladas por los parlamentarios de RN de las comisiones de Hacienda, Economía y Trabajo, por medio de una mesa interdisciplinaria. Además, fue planteada en una reunión de bancada realizada el domingo de manera extraordinaria, donde se tomó el acuerdo de avanzar en las tres propuestas.

En paralelo, el gobierno está trabajando en nuevas medidas para sectores de clase media que no han accedido a beneficios del Estado, según dio a conocer el domingo el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg. Esto ocurre en medio de las presiones de sectores de la oposición y el oficialismo por permitir el retiro anticipado de fondos de pensiones como una forma de enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

El secretario de Estado mencionó entre las opciones que se están estudiando un crédito blando y medidas para proteger las viviendas.

En tanto, ayer la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, pidió crear un “Plan Clase Media”, que contenga el retiro del 10% de fondos de pensiones, un postnatal de emergencia, y la promulgación de ley de servicio básicos para enfrentar emergencia.

“Es el minuto de pensar en la clase media. Sectores a los que nunca le llega nada desde las políticas públicas, en estos momentos de pandemia y de emergencia. En condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en las miles de familias que hoy no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, que no tienen derecho al subsidio de desempleo, o que simplemente no califican en el Fogape”, añadió.

Asimismo, la senadora DC aclaró que hoy “necesitamos poder avanzar y analizar el retiro del 10 % del ahorro de las pensiones de las cuentas de las y los trabajadores”.