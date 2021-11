Sebastián Sichel sale a marcar diferencias en pensiones con propuesta de Gabriel Boric

Un punto de prensa para hablar sobre su propuesta de pensiones fue lo que hizo este martes el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, donde principalmente se enfocó en las diferencias que tiene en este punto con el programa del candidato Gabriel Boric.

Allí dijo que “vamos a defender la propiedad de las personas sobre sus ahorros, el resguardo de sus cotizaciones es un derecho y que sean heredables también”.

Sichel señalo en un comunicado que “es importante transparentar las propuestas y que la ciudadanía decida qué quiere. En el caso de pensiones, la propuesta de Boric señala claramente que su aspiración es llegar a una cotización de 18% pero que se entrega al Estado para ser administrado por un ente estatal. Las personas pierden su derecho de propiedad sobre ese monto, por lo que en la práctica, se transforma en un impuesto de 18% para las personas que trabajan de manera formal”.

Agregó que “un derecho de propiedad que se pierde evidentemente acarrea también que no se pueden heredar los fondos y no se puede incorporar alguna forma de retiro. ¿Cómo vas a heredar algo que no es tuyo? Y lo más peligroso, es que evidentemente no se puede asegurar qué nivel de pensiones obtendrán las personas, por lo que después de años en que el Estado les quite el 18% de su trabajo no habrá un saldo seguro sobre el cuál proyectar su pensión”.

Sichel explicó que su propuesta apunta a mejorar las pensiones actuales y futuras avanzando hacia una Pensión Básica Universal (PBU) y fortaleciendo el sistema de ahorro previsional individual.

Para las pensiones futuras, recordó que propone aumentar en un 6% la cotización adicional con cargo al empleador, y que será destinado a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores, llegando así a un total de 16%.

“Nosotros siempre decimos que los ahorros son suyos. ¿Qué significa esto? Que la propiedad de los ahorros es personal. Esto para nosotros es el principio básico (...) La diferencia con Boric es que ¿quién es el dueño de la plata? El Estado, es decir, no es tuya”, dijo Sichel.

También comentó que permitirán que cada afiliado pueda elegir si cuenta lo administra una institución del Estado, una institución privada con fines de lucro, o una institución privada sin fines de lucro. “Prefiero mil veces un sistema en que usted elige, a un sistema en que el político elige quién le administra”, puntualizó.

Asimismo, comentó que se va a permitir disponer de cierto monto de ahorro previsional en casos especiales, por ejemplo, de manera transitoria y con devolución de los fondos para completar el pie necesario para adquirir una primera vivienda.