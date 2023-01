SEC multa con casi US$ 2 millones a Enel Distribución

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) concluyó que la distribuidora eléctrica infringió normativas relacionadas con los procesos de facturación al emitir una cantidad de boletas con consumos provisorios superior a lo que permitido y que no entregó la información requerida en la fiscalización de los diferentes procesos comerciales. La empresa puede apelar ante este mismo organismo o ante la Corte de Apelaciones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó dos sanciones, por un total de 25.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) que equivalen a $1.544.225.000 a la empresa eléctrica Enel por haber infringido aspectos de la normativa que regula los procesos de facturación de consumo de los clientes y de entrega de información requerida por esta entidad. La empresa puede presentar un recurso de reclamación ante la SEC en un plazo de cinco días hábiles una vez notificado; o recurrir ante la Corte de Apelaciones mediante un recurso de reclamación, para el cual tiene un plazo de 10 días.

Tras fiscalizar el proceso de Facturación Provisoria, que permite a las empresas emitir boletas con consumos promedios a sus clientes, bajo ciertas condiciones, este organismo afirma que constató que Enel emitió un número de facturas provisorias superior a lo que permite la norma, “perjudicando con ello, a sus clientes, pues en algunos casos, les estaba cobrando un monto superior al consumo real”.

En paralelo, le aplicó una segunda multa porque “la distribuidora eléctrica no cumplió con la entrega de información solicitada, relacionada con los consumos de las personas, con indicadores críticos de gestión y con los procesos de facturación, entre otros ítems”, dice el comunicado de la SEC.

“Como SEC, nos interesa que empresas como Enel mejoren sus estándares y cumplan con las exigencias normativas, y que lo que se cobre en las boletas sea lo efectivamente consumido por los ciudadanos y ciudadanas. Lo que queremos es que los procesos de las empresas hacia sus clientes sean lo más transparentes posibles y que no se generen dudas con respecto a los consumos de cada grupo familiar”, afirmó la superintendenta Marta Cabeza Vargas. Esta es la primera multa que la SEC aplica desde que Cabeza asumió a fines de noviembre de 2022.

Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza.

Añadió que es relevante que las y los usuarios denuncien cuando no reciban sus boletas de consumo con la lectura real del medidor, en los períodos habituales, o cuando vean un sobrecargo en el valor de su cuenta mensual, ya que ello es fundamental para verificar si es que las empresas están cumpliendo o no con los estándares que exige la Norma Técnica. Llamó a partir denunciando en la misma empresa que entrega la energía, y si es no hay respuesta o esta es insatisfactoria, a presentar el mismo reclamo ante la SEC, en forma presencial o por la web.