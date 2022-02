“Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable”: Piñera defiende anuncio del IFE y expresa sorpresa por queja de Marcel

La molestia que expresó ayer el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, por el anuncio del gobierno de extender los beneficios IFE laboral y subsidio protege se ha convertido en otro factor de conflicto entre la administración Piñera y el próximo gobierno de Gabriel Boric.

El Comité Político del presidente electo le entregó todo su respaldo al expresidente del Banco Central quien, en el marco de la reunión bilateral con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, criticó el anuncio que hizo ayer Sebastián Piñera porque compromete recursos públicos para el próximo gobierno.

Mario Marcel, llega al Ministerio de Hacienda para reunirse con el Ministro Rodrigo Cerda y coordinar el traspaso de carteras para el cambio de mando

“Lo único que ha solicitado el ministro Marcel, y en eso tiene el respaldo de todo el gabinete, es poder conocer con anticipación cuáles son aquellos gastos que están quizás afuera del marco presupuestario conocido, que puedan alterar las finanzas públicas”, dijo Giorgio Jackson, el diputado que asumirá como el titular de Segpres el 11 de marzo.

“Lo único que generó un comentario del ministro Marcel, que respaldamos plenamente, es que esto se pueda avisar con anterioridad (..), y que esa comunicación llegue con anterioridad, entre autoridades, más que sea un anuncio que como gobierno entrante nos enteremos por prensa”, agregó Jackson.

La diputada Camila Vallejo desdramatizó que, incluso, se pueda establecer un quórum de mayoría simple.

La futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se alineó con Jackson, reafirmó el respaldo a Mario Marcel pero fue un paso más allá y se sumó a las críticas hacia la administración Piñera.

“Nosotros hemos reiterado y efectivamente lo reafirmamos, que este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo”, dijo Vallejo.

La respuesta del gobierno: “Vamos a gobernar hasta el 11 de marzo”

El reclamo de Marcel generó la reacción inmediata del gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que toda acción del Estado, la gran mayoría de las veces, implica gasto público y ejemplificó con los estados de excepción.

“Por lo tanto, siguiendo la lógica de Marcel, me gustaría saber de parte del gobierno entrante si están de acuerdo o no con ir con estado de excepción en la Macrozona Norte con una prórroga justamente en los días que ellos sean Gobierno”, cuestionó Delgado.

Rodrigo Delgado, ministro del Interior

El presidente Sebastián Piñera tampoco se restó de la polémica. En una actividad en la que Chile recibió un nuevo cargamento de vacunas, el jefe de Estado reafirmó las declaraciones que realizó ayer el ministro Cerda en relación a que su gobierno termina el 11 de marzo.

“Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable: sí, vamos a gobernar hasta el 11 de marzo”, dijo el mandatario.

“Me sorprende la reacción del gobierno entrante”, agregó.

Piñera afirmó que el anuncio de la extensión de los beneficios laborales hasta junio “es absolutamente necesario” y aprovechó la oportunidad para cuestionar al gobierno entrante.

“Por lo tanto, ¿qué quieren? ¿Que dejemos de fomentar el empleo? ¿Qué dejemos de proteger a las madres y los niños? Pero lo hemos hecho de forma muy responsable. Los recursos para estos programas están contemplados en la Ley de Presupuesto”, sostuvo.

El legado

La máxima autoridad del país recordó las cifras de crecimiento que ha experimentado el país en los últimos meses y apuntó a los recursos fiscales heredará el gobierno de Boric.

“Hemos dejado un fondo para el futuro gobierno, tal como lo acordamos con ellos. Existe un fondo de libre disponibilidad que está absolutamente intacto, que son más de US$ 700 millones. Existe un fondo para gasto de salud, porque era predecible que la pandemia no iba a terminar ni el primero de enero ni el 11 de marzo”, sostuvo.

Piñera no se detuvo ahí y afirmó que existe un fondo de salud por US$ 896 millones y otro social para empleo, innovación y para pymes por US$ 721 millones.

“Y por tanto hay fondos especiales en la Ley de Presupuestos, uno de ellos de libre disponibilidad que está intacto, por una cifra de US$ 2.334 millones”, sentenció.