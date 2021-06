Sindicato Banchile Inversiones denuncia ante la DT que empresa no ha cumplido con las normas de Teletrabajo

A casi un año de promulgada la Ley de Teletrabajo que obliga a las empresas en Chile otorgar las herramientas y las condiciones para realizar trabajo a distancia, producto de la Pandemia, el sindicato de Banchile Inversiones denunció que la empresa no ha cumplido con la legislación, pese a las insistencias y propuestas que ellos han realizado y a lo decretado por la Dirección del Trabajo el 23 de marzo pasado.

De acuerdo a un comunicado enviado por el sindicato, los trabajadores han intentado revertir la situación con propuestas para regular las condiciones del teletrabajo, sin embargo, la negativa para cumplir con la Ley ha persistido, pese al claro y rotundo pronunciamiento de la DT en favor de los trabajadores. “Cualquiera sea la modalidad en que cada trabajador preste servicios a favor del empleador, será obligación de este último otorgar a aquél los implementos y herramientas necesarias que necesite para cumplir con sus labores. El empleador debe asumir su disposición a los trabajadores para que estos presten los servicios para los que han sido contratados, no pudiendo traspasarles, en todo o parte, tal responsabilidad…”, dijo la DT para este caso.

El presidente del Sindicato, José Faúndez señaló que “Banchile Inversiones recaudó utilidades por más de $47.000 millones en 2020, por lo tanto, no estamos hablando de una empresa que no pueda cumplir, estamos hablando de una empresa que simplemente no quiere cumplir con la Ley. A pesar de todas las alternativas que ha propuesto el sindicato, la empresa mantiene a sus trabajadores realizando trabajo remoto desde sus casas y valiéndose de sus propios recursos”.

De acuerdo al sindicato, el incumplimiento de la norma ha afectado profundamente a los trabajadores. La encuesta realizada por el Sindicato reveló que el 75,2% de las y los trabajadores no han recibido ningún tipo de apoyo para cumplir con las labores en Teletrabajo.

Por lo mismo, el sindicato ha iniciado la campaña “BanChile Inversiones No Cumple” con el propósito de presionar a la empresa respecto al cumplimiento de las necesidades básicas para el desarrollo del trabajo a distancia, sobre todo en medio de una crisis.