Sindicatos dicen que Latam busca adelantar negociación colectiva

Nuevas revelaciones sobre Latam emanaron tras una reunión que sostuvo la compañía con las directivas de dos sindicatos de pilotos, SPL y Siplach. Esto, tras acogerse a un proceso de reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.

Según una declaración emitida a sus afiliados por parte de los sindicatos, comentando lo ocurrido, la perspectiva de los ejecutivos que participaron de la reunión es que a fines de 2020 se estará operando aproximadamente un 40% respecto a un mes promedio precrisis, y que esa cifra sería de un 60% a fines de 2021.

Consultada la compañía, señaló que “Latam no comenta en relación con el diálogo que tiene con sus colaboradores”.

Por otra parte, según la comunicación de los sindicatos, dado que los ejecutivos plantearon cambios en las condiciones laborales, la empresa habría propuesto anticipar la negociación colectiva del 2022. Las conversaciones, eso sí, entre las partes siguen abiertas y se acordó una nueva reunión.

“Tenemos claro que los tiempos que se avecinan no son buenos, no solo en términos de la situación de la empresa o la operación, sino que también en el flanco de las relaciones laborales. Pero tenemos la absoluta convicción que no es momento de mezquindades ni miradas de corto plazo. Muy por el contrario, es el momento en que, más que nunca antes en la historia de nuestras organizaciones, la sensatez, la solidez y la unión marcarán una diferencia, no solo para nosotros, sino que para el futuro de nuestra profesión”, dice el comunicado de los sindicatos.

Nuevo tamaño

En la última junta de accionistas, que se celebró el 30 de abril pasado, el CEO Roberto Alvo dijo que al menos hasta diciembre de este año la operación de la empresa será un 70% inferior a la que tenían previo a la emergencia, y que incluso podría llegar a sólo 50%.

“Debemos redimensionar al grupo Latam a lo que creemos vamos a poder operar y modificaremos nuestros procesos para que los pasajeros puedan viajar seguros desde el punto de vista sanitario y con los menores riesgos posibles de contagio”, dijo en aquella ocasión.

Las restricciones de tránsito, el cierre de fronteras impuestas por autoridades y las demás consecuencias de la pandemia del Covid-19 forzó a la compañía a reducir sus vuelos al 4% de su operación regular, aunque la empresa proyecta retomar gradualmente sus operaciones y alcanzar un 18% en julio.

De hecho, en mayo la compañía anunció que, durante junio, Latam Airlines Brasil volará cuatro rutas internacionales, desde São Paulo a Frankfurt, Londres, Madrid y Miami, mientras que, desde Santiago, la aerolínea volará a Miami y São Paulo. A nivel doméstico, mientras en Brasil volará 74 rutas y Chile llegará a 12 destinos.

Sin embargo, dado que no hay indicios claros de cuándo podrá comenzar a recuperarse la demanda y producto que el escenario es incierto aún, ha señalado públicamente que deberá ajustar su tamaño a una realidad muy distinta de la existente antes de la pandemia.