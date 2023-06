Sistema frontal: Ministros de Economía y Agricultura anuncian inicio de catastro de emergencia productiva

Tras el sistema frontal que afectó a varias regiones del país hace algunos días, este miércoles el ministro de Economía, Nicolás Grau, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunciaron el inicio de la ejecución del Catastro de Emergencia Productiva para ir en apoyo de sectores afectados por las lluvias y anegamientos. El instrumento anunciado por las autoridades de gobierno va a servir de insumo para el diseño de un paquete de ayudas que busca la reactivación de las zonas afectadas.

El catastro se va a nutrir de dos fuentes de información, la Ficha de Emergencia de Empresas y Cooperativas del Ministerio de Economía (MINECON) y la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria a cargo del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). Según detallaron en un comunicado, dicha información se cruzará administrativamente con los registros de afectación a hogares levantados a través de la FIBE, en una instancia interministerial liderada por el Desarrollo Social que contempla un registro único de afectación y ayudas entregadas.

Dicho catastro se va a aplicar por al menos tres semanas, en todas las comunas que se hayan visto afectadas por el temporal recién pasado, entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

“El Catastro de Emergencia Productiva es un paso crucial e indispensable para poder proteger la producción del mundo agrícola que es fundamental, no sólo por los bienes que de allí se proveen, ya que su producción alimenta a todo este país, sino que también por los puestos de trabajo y por la importancia que tienen en el día a día para dar tranquilidad a cada una de las familias. Nosotros sabemos que vamos a poder responder con la prontitud que esto requiere, no están solos, vamos a acompañarlos este proceso y sabemos que levantar el sector productivo es crucial para nuestra economía y también para cada uno de los habitantes del país”, dijo el ministro Grau.

El Ministerio de Economía estará encargado de levantar la información de empresas y cooperativas no silvoagropecuarias formales. Personas naturales y jurídicas con inicio de actividades de primera categoría, cuyas actividades principales no sean de carácter silvoagropecuario. El Ministerio de Agricultura, por su parte, levantará información de productores, cooperativas agrícolas y empresas silvoagropecuarias formales e informales. Esto incluye personas naturales y jurídicas con inicio de actividades de primera categoría, así como personas naturales que no han iniciado actividades de primera categoría.

El objetivo de estas fichas será la cuantificación del daño en empresas, productores y cooperativas afectadas directamente por las inundaciones, así como la caracterización de dichas unidades productivas. Para esto, se solicitará a todas las personas, naturales y jurídicas la información acerca de sus negocios, como RUT, actividad económica e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. También una declaraciones de daños directos producto de la catástrofe, en términos materiales y/o monetarios.

Este catastro servirá para llegar con ayudas, medidas de corto plazo, como respuesta a la emergencia, como también será un información clave para el Plan de Reconstrucción Productiva.