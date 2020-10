Socio principal de PwC Chile, Renzo Corona: " La innovación juega un papel clave como motor de la reactivación"

En enero de 2021 se realizará la octava edición de los premios PwC Chile Innovación, que reconocerán a la mejor empresa innovadora consolidada y emergente entre quienes hayan postulado.

El certamen es organizado por esta “Big Four” en conjunto con la Universidad del Desarrollo (UDD) y la colaboración de PULSO. En la última edición del reconocimiento, que nació en el marco de los 100 años de PwC en Chile, NotCo recibió el galardón por su innovación empresarial. Mientras que, en la categoría innovación social, el ganador fue Atando Cabos por su labor en el reciclaje de las redes y cabos marinos de la Patagonia.

Según Renzo Corona, socio principal de PwC Chile, “durante el último tiempo hemos premiado grandes innovaciones que son un enorme aporte a la sociedad, a las personas y nos sentimos muy orgullosos y comprometidos de ser parte de este desafío. Esperamos, a través de este premio, continuar contribuyendo a incentivar en este ecosistema”.

¿Cuál es el rol de la innovación en este contexto?

-Estamos viviendo momentos muy difíciles en lo económico y social. Las empresas hemos tenido que optimizar nuestros recursos y poner a prueba toda nuestra creatividad para sortear las dificultades del actual escenario. Las crisis nos ponen a prueba, nos hacen cuestionarnos y se generan grandes oportunidades. Es ahí donde la innovación juega un papel clave como un gran motor de reactivación. Obligarnos a hacer las cosas de manera distinta, cuestionarnos y pensar de otro modo, para llegar a los resultados diferentes y continuar creciendo.

Es primordial activar la economía y no cabe duda de que la innovación es la mejor herramienta para combatir los desafíos del futuro.

¿Qué beneficios tiene impulsar la innovación?

-Hoy no es posible pensar en una empresa sin innovación, porque simplemente la que no innove terminará desapareciendo. Innovar no tiene solo que ver con grandes tecnologías, sino que también con procesos, gestión, relaciones. La innovación debe ser una constante y una invitación a todos los que forman parte de la empresa a pensar cómo seguir mejorando. Pequeñas innovaciones pueden traer grandes beneficios.

¿Por qué se debe innovar luego del Covid-19?

-Quién iba a pensar que en pleno siglo 21 una pandemia originada por un virus microscópico iba a poner en vilo al mundo. Y antes de eso, una fuerte crisis social en nuestro país, en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, con un planeta sobrecalentándose producto del cambio climático, y tantas otras cosas. ¿Qué es lo que quiero decir?: “Lo único que no cambia es el cambio”, por lo tanto, o somos capaces de adaptarnos con creatividad, innovación, de forma sustentable y sostenible o no trascenderemos.