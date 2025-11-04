Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) dio inicio a una versión de su iniciativa que busca fortalecer la relación de la empresa, trabajadores y comunidades cercanas a las instalaciones de las firmas. La versión de este año comenzó con un un recorrido por el Centro de Distribución Lo Aguirre de SMU -matriz de Unimarc, Alvi, y Super 10- en Ciudad de los Valles (ver declaración de interés).

La actividad contó con la participación de la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, y de la presidenta del directorio de SMU, Pilar Dañobeitía, junto a cerca de 50 asistentes, entre ellos trabajadores de distintos estamentos de la compañía, proveedores, emprendedores locales, entidades receptoras de donación de alimentos y representantes de comunidades aledañas a las instalaciones.

“Los invitados conocieron de cerca los procesos logísticos que permiten abastecer a los locales de la compañía en todo el país, desde la recepción de productos hasta su almacenamiento y despacho”, explicaron.

En la cita pasada, según informó el gremio, más de 100 empresas abrieron sus puertas recibiendo a más de 49 mil personas. “La expectativa en esta nueva edición es superar esos resultados”, dijo en comunicado.

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, comentó que “Empresas Abiertas es una respuesta necesaria y oportuna para tender puentes de entendimiento y colaboración entre el sector empresarial y la ciudadanía”.

Desde la municipalidad de Pudahuel, su alcalde, Ítalo Bravo, valoró esta iniciativa e indicó que SMU es “una empresa muy grande que ocupa un terreno importante en la comuna y nos parece fundamental conocer lo que aquí se hace”.

En la misma línea, Pilar Dañobeitía, presidenta del directorio de SMU, destacó la “importancia de abrir nuestro Centro de Distribución a la comunidad y que sepan todo lo que hacemos aquí, como nuestros vecinos.

Sobre el evento en general, Sofofa comentó que en esta nueva versión, el foco está puesto “en fortalecer la confianza para crecer, promoviendo instancias de encuentro y diálogo que permitan construir relaciones de largo plazo entre las empresas y su entorno”.

“Con Empresas Abiertas 2025, Sofofa reafirma su compromiso con una economía más cercana, transparente y conectada con las comunidades, donde la colaboración sea el motor del crecimiento compartido”, agregó.