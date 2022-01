Solo un tercio de las empresas exige a sus trabajadores esquema de vacunación completa para volver en modo presencial

De acuerdo con la quinta versión del estudio “Vuelta al Trabajo” desarrollado por Talana (plataforma que digitaliza el área de recursos humanos de las empresas), el 24% de las firmas decidió volver a tiempo completo a las oficinas en noviembre de 2021, el doble de lo registrado en el último informe de agosto pasado.

La investigación- que se realizó entre el 10 y 23 de noviembre de 2021, mediante una encuesta a casi 400 empresas de más de 20 rubros diferentes- indica que el 22% de las empresas encuestadas tiene habilitadas sus oficinas para su uso opcional. Sin embargo, destaca que el teletrabajo como modalidad laboral supera las expectativas esperadas en relación con el rendimiento de los trabajadores, permitiendo observar que el 60% de las empresas que han permanecido con la flexibilidad horaria como característica principal teletrabajo aumenta en actividades recreacionales y de apoyo.

Algo que llama la atención es que solo el 34% de las empresas está exigiendo a sus trabajadores tener un esquema de vacunación completo para poder asistir presencialmente. “Si bien es cierto esta cifra es considerada muy pequeña, mirando la gran población laboral, se cree que podría mejorar, al menos desde las autoridades. No hay un mandato explícito que imponga la vacunación como requisito para ir a las oficinas”, explica Andrés Barriga, gerente general de Talana.

Además, el ejecutivo señala que los números demuestran que, poco a poco, las empresas están volviendo a la normalidad en cuanto a las funciones presenciales, pese a los constantes cambios de fase: “Hemos visto que el 89%, ha vuelto a la oficina en algún tipo de modalidad, ya sea completamente presencial o híbrido y apenas el 11% de las firmas aún no retoma las labores en sus espacios físicos”.

Por su parte, Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, señala: “Hoy en día la vacunación no es obligatoria en nuestro país, por lo tanto no se puede exigir como una medida obligatoria en las empresas. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es condicionar eventos en relación al riesgo. Ejemplo: la realización de reuniones presenciales en el trabajo se puede condicionar a que solo asistan vacunados y los que no lo están puedan acceder de manera remota u a través de un representante”.

Nuevas formas de contratar

Según el estudio, el número de contratos celebrados por las empresas en este tiempo han subido 48% versus 19% que ha contratado menos, lo que indica que en relación con el 2020 la tendencia de reactivación laboral y contratación se mantiene y se encuentra en crecimiento.

La contratación vía remota, y la replanificación de la jornada, la cual ha ido cambiando de horas en la oficina a horas dedicadas al trabajo en casa, o la combinación de las dos, acompaña el nuevo estilo optado por las empresas para el cumplimiento de sus actividades laborales.

La investigación arroja que el 29% de los empleados para noviembre fueron captados bajo la modalidad del teletrabajo el número restante pertenece al grupo de trabajadores presenciales o híbridos.

Las actividades recreacionales ideadas por el empleador para el trabajador presencial y en teletrabajo se han consolidado en 69%, mostrando la adaptación de espacios para que sus colaboradores participen en actividades de generen salud mental y nuevos nichos que permiten enriquecer la cultura de la organización.

¿Cómo se ve el panorama futuro?

El análisis de Talana indica el 71% De las empresas planea mantener algún grado de teletrabajo post pandemia, bajando la cifra en 7 puntos desde la versión anterior. Hasta la fecha, el 44% de las empresas ya han definido su forma de trabajo para el futuro, la mayoría de ellas prefiriendo modelos híbridos y presenciales.

En relación a los espacios físicos para trabajar, el 46% de las firmas sostiene que cambiarán en algún grado sus oficinas. Al comparar estos resultados con los del año anterior se muestra un crecimiento en el interés de adaptar los lugares de trabajo para recibir a sus empleados de manera presencial y continuar con la relación laboral bajo la modalidad del tele trabajo. Respecto a las funciones de sus trabajadores, 6 de cada 10 sostiene que estas continuarán tal como lo hacen ahora.

“El principal riesgo de las personas no vacunadas es que obliga a los empleadores a gestionar un adicional con muy poco alcance y herramientas para prevenir contagios. Actualmente las empresas y los centros de trabajo están en búsqueda de un punto de equilibrio en su modelo laboral, que probablemente va a resultar en un mix entre lo presencial y no presencial y aquí existen múltiples combinaciones para resguardar la salud de aquellos más vulnerables, sobre todo con los riesgos asociados con otras variantes de coronavirus más complejas que están en circulación”, explica Jaramillo.

Aforos y vacunas

Una de las cifras que llama la atención en el estudio, es la que tiene que ver con el control de aforos, algo crucial y a lo que deben estar muy atentas las empresas cuando hay anuncios de avances o retrocesos de fase.

De acuerdo con los datos, el 30% de las empresas lleva un registro físico de los aforos, el 24% de ellas no tiene ninguna información y 17% usa Excel o Google Sheets y solo el 12% usa algún tipo de aplicación de aforos. “Esto nos llama mucho la atención, pensando que hoy en día es necesario tener un control de aforo y trazabilidad en caso de contagios y de que, a estas alturas, los procesos ya deberían estar mucho más digitalizados”, comenta Barriga, quien agregó respecto del tamaño de las empresas, que aquellas con más de 300 trabajadores son las que menos controlan el aforo.