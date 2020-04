¿Somos ahora todos keynesianos?

La crisis originada por la propagación del Covid-19 ha generado múltiples respuestas en el ámbito económico por parte de gobiernos y bancos centrales, quienes han desplegado diversos instrumentos para combatir las implicancias financieras y macroeconómicas que está provocando. Algunos observadores se han apresurado a señalar que esto demuestra que “todos somos keynesianos hoy en día”. Esta interpretación evidencia varios problemas. Por lo pronto, la clásica distinción entre “keynesianos” y “monetaristas”, tan popular en las década de los 70 y 80, está bastante obsoleta. Si algo demostró la respuesta a la crisis financiera de 2008 y 2009 es que, antes que nada, lo que resulta efectivo frente a dislocaciones mayores es el pragmatismo. Más allá de las etiquetas, es importante entender que esta crisis es producto de un fenómeno fundamentalmente distinto al clásico ciclo económico de auge y recesión que se combate con políticas contracíclicas, como la política fiscal sugerida por Keynes en su Teoría general ..., de 1936. En efecto, la estrategia sanitaria y de distanciamiento social tiene por objeto reducir las interacciones personales y, por lo tanto, tiene efectos directos en el gasto agregado. Tratar de combatir ese efecto directo con política macroeconómica es, en el mejor de los casos, ineficaz; en el peor, contraproducente con el objetivo de aplanar la curva de la pandemia.

¿Significa esto que la política macroeconómica debe desentenderse? Por supuesto que no. Así como la política sanitaria busca contener el contagio para no sobrecargar el sistema hospitalario, la política macro debe atenuar la contracción económica para no sobrecargar los balances y la situación financiera de hogares y empresas. El objetivo central en esta coyuntura es desplegar políticas que eviten las consecuencias indirectas del distanciamiento social sobre las relaciones contractuales en los mercados del crédito y laboral, preservando la estabilidad financiera y el funcionamiento de la cadena de pagos. Ello, debido a que, de romperse estas relaciones, los efectos económicos negativos se multiplicarían en duración, profundidad y diversidad de ámbitos económicos. Un vínculo laboral roto o una relación crediticia que no se cumple, perjudica a todas las partes (personas, bancos, empresas) y tiene potenciales efectos negativos en cadena sobre el resto del sistema.

Si se observa el detalle de las medidas adoptadas en Chile y en otras latitudes, se ven énfasis en la provisión de garantías para reducir el riesgo de crédito de las empresas; el fortalecimiento de los mecanismos de protección a los desempleados; el otorgamiento de subsidios directos a los hogares; la promoción de reprogramaciones crediticias; y la provisión de liquidez a bajo costo, entre otras. Los componentes de gasto público directo tienen un rol relativamente menor en lo coyuntural. Por otro lado, la preocupación habitual sobre incentivos, riesgo moral y selección adversa, es en esta coyuntura bastante menos prioritaria, dado que no se puede argüir que la pandemia fue producto de incentivos inadecuados en el pasado, ni que estas políticas incentivarán comportamientos insalubres en el futuro.

En este contexto, es mejor reemplazar la imagen de Keynes de 1936, por lo que aprendimos del gran economista en 1944, durante la construcción de las instituciones de Bretton Woods. El énfasis ahí estuvo en la creación de instituciones multilaterales que se enfocaran en la aplicación de políticas de crédito y de provisión, y distribución de liquidez. Ello, con el objeto de evitar que países con problemas transitorios de acceso a los mercados se vieran enfrentados al default y optaran por el proteccionismo y la autarquía, con nefastas consecuencias como las que se vivieron luego de la Gran Depresión.

Esa es una mejor analogía, pues no parece haber duda respecto de que la rápida acción de muchos países, no solo en el ámbito sanitario, sino que en el macroeconómico, demuestra que las lecciones de este Keynes de 1944 han sido bien aprendidas.

-El autor es Consejero del Banco Central