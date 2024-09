SQM coloca US$ 850 millones en bonos a 10 años para refinanciar deuda

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) colocó US$ 850 millones en bonos a 10 años, a un rendimiento del 5,586%, reportó el jueves IFR, un servicio financiero de LSEG.

SQM había anunciado esta semana que buscaría ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales en Estados Unidos, sin precisar el monto de la operación. Agregó que las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el espacio económico Europeo o el Reino Unido.

Lo recaudado por la operación, encargada a Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan, será utilizado para refinanciar deuda y objetivos generales de la compañía, incluyendo el programa de gastos de capital.

La deuda de SQM, la segunda mayor productora de litio del mundo, fue colocada a un rendimiento de 185 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, por debajo del área de 215 puntos básicos de los primeros acercamientos de precios.

Por otro lado, las acciones de la serie B de SQM, las más líquidas de la compañía, cayeron un 0,77%, a 33.938 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago.