Stellantis anuncia la mayor inversión de su historia en Estados Unidos para evitar los aranceles

Stellantis anunció la mayor inversión de su historia en Estados Unidos, con el objetivo de expandir su negocio, fortalecer su presencia manufacturera en ese mercado y evitar así los aranceles de Donadl Trump.

El grupo automotriz —que reúne marcas como Fiat, Chrysler, Peugeot, Dodge, Jeep, Ram y Citroën, entre otras— destinará US$ 13.000 millones en un periodo de cuatro años.

Según informó la compañía en un comunicado, los recursos permitirán aumentar en un 50% la producción anual de vehículos respecto de los niveles actuales. Además, el plan contempla el lanzamiento constante de nuevos modelos y la renovación de 19 productos en todas las plantas de ensamblaje del país, junto con la actualización de los sistemas de propulsión hasta 2029.

La histórica inversión de Stellantis en Estados Unidos.

“Esta inversión en EE. UU., la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, fortalecerá nuestra presencia industrial y generará más empleos en los estados que consideramos nuestro hogar”, afirmó Antonio Filosa, CEO y COO de Stellantis para Norteamérica.

“Al iniciar nuestros próximos 100 años, ponemos al cliente en el centro de nuestra estrategia, ampliando nuestra oferta de vehículos y dándole la libertad de elegir los productos que desea y ama”, agregó.

El plan de inversión incluye investigación y desarrollo, así como costos de proveedores para ejecutar la estrategia integral de productos de la empresa durante los próximos cuatro años, así como inversiones en sus operaciones de fabricación.

La compañía que exporta al gigante del norte desde países como México, las tasas extras aprobadas por Trump a la importación de vehículos y piezas le iban a costar este año unos 1.500 millones de euros, consignó Reuters.