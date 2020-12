Tanner sella millonario financiamiento con BID Invest

Tanner anunció que cerró un acuerdo con BID Invest, miembro del Grupo BID, para acceder a un paquete de financiamiento de hasta US$ 106,8 millones, en un plazo de hasta 5 años.

Desde la empresa financiera no bancaria explican que esta operación cuenta con desembolso de BID Invest por US$ 36 millones e incluye un préstamo de US$ 50,8 millones “que será entregado por bancos comerciales e inversionistas institucionales, incluyendo a Bladex, Bancaribe, Banco de Occidente, BDH y responsAbility. También se suma un cofinanciamiento de OPEC Fund for International Development por US$ 20 millones”, según explicaron por medio de un comunicado.

El CFO de Tanner, Gustavo Inostroza, afirmó que este acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “contribuirá a seguir aumentando el acceso de las pymes a recursos frescos a través de operaciones de factoring”.

Inostroza enmarcó este acuerdo con el BID como un respaldo a la gestión de la empresa dado que en 2020 “obtuvo cerca de US$ 1.000 millones en nuevos recursos, de los cuales US$ 404 millones los recaudó en el mercado internacional y el resto en el mercado local”. Desde Tanner también destacan haber podido levantar estos montos en medio de una pandemia que tiene entre sus consecuencias una crisis económica.

Según cifras de la empresa, Tanner consiguió el monto anual más alto de levantamiento de fondos a nivel internacional que ha realizado en sus 27 años de historia.