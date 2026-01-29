Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

En medio del proceso de venta de Telefónica, la firma, que opera comercialmente en Chile bajo la marca Movistar, anunció una junta de accionistas extraordinaria para abordar diferentes operaciones que ha anunciado en el último tiempo. La cita será el 9 de febrero en el icónico edificio corporativo ubicado cerca de Plaza Italia.

Así, en el encuentro, se definirá la venta de la participación minoritaria que la sociedad posee en Holdco Infraco SpA (Onnet) correspondiente al 40% del capital accionario de la misma, a un precio de $168.000 millones. Una operación que se informó la semana pasada.

Onnet es la empresa de infraestructura digital, la mayorista de fibra óptica más grande del país, que entrega servicios a grandes compañías de telecomunicaciones como Entel y ClaroVTR.

La operación también considera la “cesión de la totalidad de los créditos que Telefónica Chile S.A. mantiene frente a Onnet a un precio de $ 131.000 millones, en ambos casos a la sociedad relacionada Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA.

La operación busca mejorar la situación financiera de la firma. “El objetivo central es fortalecer la estructura financiera de Telefónica Chile, disminuyendo su carga financiera, mejorando su perfil de riesgo y reforzando fundamentos crediticios que amplíen su capacidad de sostener inversiones estratégicas en redes y servicios avanzados, avanzando hacia una operación más equilibrada, sostenible y robusta para el futuro“, detalló Telefónica en un comunicado en su momento.

Otro punto a abordar será la venta de la participación minoritaria que Telefónica Chile S.A. posee en la sociedad brasileña Telefônica Brasil S.A., correspondiente al 0,06% de su capital, “a un precio de $10.037.497.000 o el valor que determine en definitiva la junta extraordinaria de accionistas de acuerdo con el valor bursátil de la acción de Telefônica Brasil S.A., a la sociedad relacionada Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.U. (“Operación Vivo”)“.

La instancia también tendrá que definir el otorgamiento a una línea de crédito entre Telefónica Chile S.A. a Telefónica Móviles Chile S.A. por un monto máximo de US$350 millones o “su equivalente en pesos con una tasa de interés de ICP + 4,2% anual y con un plazo de disponibilidad de 36 meses”.

De ser aprobadas las operaciones, la junta también tendrá que dar la capacidad del directorio para llevar a puerto estos puntos.