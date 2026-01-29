SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    En la cita extraordinaria, se busca la venta de su participación en Onnet y en Telefónica Brasil.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En medio del proceso de venta de Telefónica, la firma, que opera comercialmente en Chile bajo la marca Movistar, anunció una junta de accionistas extraordinaria para abordar diferentes operaciones que ha anunciado en el último tiempo. La cita será el 9 de febrero en el icónico edificio corporativo ubicado cerca de Plaza Italia.

    Así, en el encuentro, se definirá la venta de la participación minoritaria que la sociedad posee en Holdco Infraco SpA (Onnet) correspondiente al 40% del capital accionario de la misma, a un precio de $168.000 millones. Una operación que se informó la semana pasada.

    Onnet es la empresa de infraestructura digital, la mayorista de fibra óptica más grande del país, que entrega servicios a grandes compañías de telecomunicaciones como Entel y ClaroVTR.

    La operación también considera la “cesión de la totalidad de los créditos que Telefónica Chile S.A. mantiene frente a Onnet a un precio de $ 131.000 millones, en ambos casos a la sociedad relacionada Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA.

    La operación busca mejorar la situación financiera de la firma. “El objetivo central es fortalecer la estructura financiera de Telefónica Chile, disminuyendo su carga financiera, mejorando su perfil de riesgo y reforzando fundamentos crediticios que amplíen su capacidad de sostener inversiones estratégicas en redes y servicios avanzados, avanzando hacia una operación más equilibrada, sostenible y robusta para el futuro“, detalló Telefónica en un comunicado en su momento.

    Otro punto a abordar será la venta de la participación minoritaria que Telefónica Chile S.A. posee en la sociedad brasileña Telefônica Brasil S.A., correspondiente al 0,06% de su capital, “a un precio de $10.037.497.000 o el valor que determine en definitiva la junta extraordinaria de accionistas de acuerdo con el valor bursátil de la acción de Telefônica Brasil S.A., a la sociedad relacionada Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.U. (“Operación Vivo”)“.

    La instancia también tendrá que definir el otorgamiento a una línea de crédito entre Telefónica Chile S.A. a Telefónica Móviles Chile S.A. por un monto máximo de US$350 millones o “su equivalente en pesos con una tasa de interés de ICP + 4,2% anual y con un plazo de disponibilidad de 36 meses”.

    De ser aprobadas las operaciones, la junta también tendrá que dar la capacidad del directorio para llevar a puerto estos puntos.

    Más sobre:NegociosTelefónica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    2.
    Los ejes de Quiroz para “levantar” la economía: “Libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”.

    Los ejes de Quiroz para “levantar” la economía: “Libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”.

    3.
    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    4.
    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    5.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”
    Chile

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna
    Negocios

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití
    Mundo

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó