Tenemos un Banco Central de lujo, pero no lo demos por sentado

Desafortunadamente, tuvo que llegar una pandemia para poder explicarles a mis niños a qué nos dedicamos los economistas. La economía, sus transacciones, precios estables, la asignación de recursos, o incluso conseguir un empleo, es algo que las nuevas generaciones dan por sentado. O daban por sentado, hasta esta crisis.

Desde octubre del año pasado, hemos visto cómo en ocasiones ya no es tan fácil abastecerse de los productos habituales, que muchos negocios desaparecen del mapa, y que cercanos ya no tienen su trabajo. La economía es como la salud, no notas que está, hasta que falla. Pero a pesar del frágil panorama, mantenemos una inflación estable y, algo mucho más complejo para mis niños de entender, un mercado financiero sano. Y esto es un lujo que nos damos los chilenos, gracias al Banco Central (BC) de lujo que tenemos. Como creo que no son solo mis niños que no lo dimensionan, es importante destacarlo.

Gran parte de las virtudes de nuestro BC radican en que éste es un ente independiente del gobierno de turno, eliminándose cualquier posibilidad de subordinación de la política monetaria al ciclo político. Esta autonomía se propuso en la Constitución de 1980, se implementó unos años después, y hoy lleva casi 3 décadas. También llevamos algo más de 20 años con un régimen cambiario libre.

Así, el BC puede centrarse de lleno en sus metas de inflación y de estabilidad financiera. Además, éste cuenta con el grado de discrecionalidad necesaria para suavizar los impactos de distintos shocks que nos pueden golpear, tanto internos como externos.

Nos parece lejano todo esto, pero no lo es. Si Ud. va a almacén y puede comprar un producto casi al mismo precio que el año pasado, si sus contratos se reajustan en torno a 3% al año, si hoy tenemos un mercado de tasas de interés nominales casi tan profunda como el de UF, es porque el BC ha sido exitoso en manejar la cantidad de dinero en la economía. Si no estuviesen los incentivos correctos, la tentación para el gobierno de turno sería echar a andar la máquina de imprimir billetes, echar a volar el gasto público y desbocar la inflación. Tampoco esto es lejano, basta mirar al otro lado de la cordillera.

La estabilidad financiera tampoco es un lujo de pocos, aunque nos parezca de otra dimensión. En simple, esto implica que existe un normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que gozamos de un sistema de tasas de interés estable, se preservan y hacen crecer los ahorros, fluye el crédito, se financian necesidades de personas y empresas, creando empleos, generando crecimiento, y mucho más. Gracias a la profundidad de nuestro mercado, un chileno podría financiar la compra de su vivienda ¡incluso con un crédito de hasta 40 años! Situación que no vemos en varios países desarrollados.

La labor del BC en el último año ha destacado por su flexibilidad, oportunidad, y transparencia, logrando contrarrestar los riesgos de stress financiero que se han suscitado uno tras otro: el estallido social y su impacto en el tipo de cambio, tasas y actividad; la pandemia que casi puso en jaque a la cadena de pagos; y el retiro del 10% de las AFP, en que el BC proveyó rigurosamente de los instrumentos para absorber la venta masiva de bonos y dólares.

Si bien en las encuestas Cadem, de vez en cuando vemos que el público expresa una alta confianza en el Banco Central, comparándola favorablemente con otras instituciones públicas, en el fondo, muchos chilenos no sabemos realmente por qué es un banco central de lujo. No lo demos por sentado. Disfrutémoslo, protejámoslo, preservémoslo.