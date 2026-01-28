SUSCRÍBETE POR $1100
    Tesla registra caída en ingresos tras el fin de incentivos fiscales en Estados Unidos

    Este declive coincide con el primer periodo en el que los compradores estadounidenses de deberán pagar el precio real de los vehículos sin incentivos del gobierno.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Caen ingresos de Tesla en cuarto trimestre de 2025.

    La firma automotriz Tesla reportó ingresos de US$17.693 millones para el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra representa una caída de 11% respecto al trimestre anterior, marcando el tercer periodo de descensos en el año. Sin embargo, en el balance consolidado la compañía alcanzó los US$97.690 millones en ingresos anuales, superando levemente los US$96.773 millones registrados en 2024.

    Este declive de ingresos coincide con el primer periodo fiscal en el que los compradores estadounidenses de Tesla deberán pagar el precio real de los vehículos sin incentivos del gobierno. Esto tras la expiración de los créditos tributarios federales, que fueron eliminados por el proyecto de ley de presupuestos de Donald Trump.

    En el balance trimestral anterior, la compañía reportó un crecimiento de ingresos del 12%, explicado principalmente por el frenesí de los compradores de EE.UU. por aprovechar los créditos fiscales previo a su expiración.

    A pesar del descenso en ingresos, el reporte señala que la utilidad bruta del trimestre mostró un crecimiento interanual de 20% hasta los US$5.009 millones, registrando una disminución de 1% frente al trimestre anterior, aunque en el consolidado del año cayó un 2% sobre la cifra de 2024.

    Desglose operativo

    Al desglosar la operación, el segmente automotriz fue el más afectado, con una caída trimestral de 11% en sus ingresos y una baja acumulada de 10% en 2025. Esta tendencia se reflejó en el volumen de producción: la cantidad de Modelos 3/Y descendió un 3% en el trimestre, mientras que la manufactura de otros modelos se desplomó un 48%. En cuanto a la distribución de unidades, la entrega de modelos 3/Y cayó 14% en el último periodo del año, mientras que el del resto de los modelos sufrió un descenso del 51%.

    En contraste, las divisiones no automotrices de la firma mostraron resultados positivos. Los ingresos del segmento de almacenamiento y generación de energía en el cuarto trimestre crecieron un 25% frente al trimestre anterior y un 27% interanual. Por otra parte, los ingresos por servicios y otros aumentaron un 18% en el trimestre y un 19% en la comparación interanual.

    Según el fabricante de vehículos eléctricos, el aumento en ingresos de su división de energía se explica por una distribución récord de su batería Megapack e indicó que la fabricación del tercer modelo iniciará en 2026.

    Asimismo, destacaron progresos en su programa Optimus, con planes de revelar la tercera generación de su robot humanoide en el primer trimestre de este año. Según el reporte, el robot entrará en producción de gran escala a finales de 2026.

