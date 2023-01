Tesla supera las estimaciones de ingresos trimestrales

Tesla superó el miércoles las estimaciones de analistas sobre los ingresos del cuarto trimestre, impulsada por el récord de entregas de vehículos eléctricos durante los tres últimos meses de 2022.

La compañía dijo que los ingresos fueron de US$ 24.320 millones en los tres meses finalizados el 31 de diciembre, frente a la estimación promedio de analistas de US$ 24.160 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Tesla ofreció descuentos en sus principales mercados durante el trimestre, después de que los sólidos pedidos hubieran permitido a la empresa mantener e incluso subir los precios en los últimos años. El director ejecutivo, Elon Musk, dijo en diciembre que “los cambios radicales en las tasas de interés” habían afectado a la asequibilidad de todos los coches.

FILE - In this April 22, 2021, photo shows a Tesla Supercharger station in Buford, Ga. Tesla reports earnings on Wednesday, Jan. 25, 2023. (AP Photo/Chris Carlson)

El fabricante de vehículos eléctricos entregó a los clientes la cifra récord de 405.278 vehículos en el cuarto trimestre, aunque la empresa no alcanzó su objetivo de crecimiento anual del 50%.

El beneficio neto del trimestre fue de US$ 3.690 millones de dólares, o US$ 1,07 por acción, frente a los US$ 2.320 millones, o US$ 68 centavos por acción, del año anterior.