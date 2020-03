“Tiene que ser una medida extrema y de mucho cuidado”: el presidente de la CPC por cierre de malls

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, entró de lleno a la polémica que ha generado en el gobierno central el anuncio de las municipalidades de La Florida y Providencia que restringe el funcionamiento de los centros comerciales como medida preventiva para evitar la mayor propagación del coronavirus.

En entrevista con Radio Agricultura, el máximo líder del empresariado manifestó que “lo primero que yo digo es que aquí tenemos una autoridad central que depende del Presidente y sus ministros y que depende básicamente de las decisiones de tipo salud pública, seguridad de los trabajadores y sanidad. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado con que los señores alcaldes a lo largo del país tomen medidas locales que afecten nacionalmente ya que no corresponde que sean tomadas a nivel local sino a nivel central”.

“Las autoridades locales no están llamadas a tomar decisiones en una situación que es nacional. El llamado a ejercer estas acciones es del ministro de Salud Jaime Mañalich, con quien de hecho nos reunimos ayer y fue muy claro en indicar cuáles son las medidas que el gobierno central tiene que tomar y eso no dice relación con las decisiones que pueda tomar un alcalde, que en este caso no corresponde que lo hagan. Yo pienso que tiene que ser una medida extrema y de mucho cuidado”, remarcó sobre lo anterior.

Crisis de las aerolíneas

El líder del empresariado volvió a referirse a la situación que enfrentan las aerolíneas. En este sentido, Sutil dijo que así como se han tomado medidas en función de ayudar a las pymes para que puedan enfrentar este período, sostuvo también que esta serie de facilidades tendrán que extenderse a las grandes empresas. “Chile necesita de su transporte, no solo en el corto sino en el mediano y largo plazo. Habrá que estudiar medidas para colaborar y generar la liquidez necesaria para que la industria aérea pueda seguir funcionando”, remarcó.

“Yo no me imagino a Chile con el desplazamiento externo e interno que tiene hoy día y que muchas veces asciende a dos dígitos sin una línea aérea de la magnitud de Latam o Sky”, precisó Sutil.