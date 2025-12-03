TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

La red social TikTok de ByteDance Ltd anunció su primera inversión en América Latina. La firma china fundada por Zhang Yiming decidió invertir más de US$37.000 millones en un centro de datos que se ubicará en Brasil, según informó el presidente de dicha nación, Luiz Inácio Lula da Silva, y luego confirmó la firma.

TikTok se asociará con el desarrollador de centros de datos Omnia y Casa dos Ventos, uno de los principales proveedores de energía renovable de Brasil, en un centro de datos en el estado nororiental de Ceará, según anunció el miércoles Mónica Guise, directora de políticas públicas de TikTok Brasil, y según consignó Bloomberg.

El proyecto, que se desarrollará cerca del puerto industrial de Pecém (estado de Ceará), se basará íntegramente en energía limpia proveniente de parques eólicos, añadió.

“Esta es una inversión histórica para la compañía en Brasil”, declaró Guise en un evento en Ceará con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Es un paso clave que refleja el compromiso de la compañía con Brasil, uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo”, dijo.

La nota comentó que Brasil se considera el país mejor posicionado de la región para aprovechar el auge global de inversión en centros de datos para impulsar la IA porque cuenta con numerosas fuentes de energía renovable, una red nacional interconectada y los cables de fibra óptica de mayor velocidad en la región.

“TikTok utiliza centros de datos en todo el mundo para almacenar y respaldar la información de los usuarios y ha intensificado los esfuerzos en los últimos años para alojar más datos de forma regional en medio de preocupaciones sobre la seguridad de la información”, explicó Bloomberg.