Toesca desgina a equipo para liquidar fondos de Sartor

A cinco días de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicara la decisión de liquidar los vehículos rescatables de Sartor AGF, Toesca - designada para llevar adelante el proceso- entregó las primeras señales sobre la liquidación.

Mediante un comunicado, Toesca AGF detalló que inició la primera etapa del proceso designando a su equipo de Crédito Privado, encabezado por Manuel Ossa. El área está compuesta por ocho personas.

“Nuestro compromiso con quienes se vieron afectados tras invertir en este grupo de fondos de Sartor es claro y concreto: maximizar la recuperación, reducir su incertidumbre y acortar los tiempos de espera”, señaló Alejandro Montero, presidente y socio de Toesca

La administradora señaló que una vez que se publiquen los Estados Financieros y tomen oficialmente el rol de liquidador “tendremos mayor claridad y conoceremos el detalle de la exposición patrimonial de cada aportante. En simultáneo estaremos iniciando el contacto con esos clientes para establecer canales de comunicación fluidos y oportunos con ellos, porque entendemos la importancia de mantenerlos informados de la estrategia que diseñaremos como también de la evolución que vaya teniendo cada una de las gestiones que realizaremos por y para ellos durante este proceso”, afirmó Manuel Ossa, Socio y Gerente de Crédito Privado de Toesca

En esa línea, Ossa señaló que durante la semana avanzarán en habilitar una pestaña en la página web de Toesca (www.toesca.com) con un formulario que deberá ser completado por cada uno de los aportantes afectados.

“Tras esa primera etapa de levantamiento de información y apenas tengamos claridad de las necesidades de caja de cada uno de los fondos comenzaremos con el proceso de liquidación y distribución de recursos disponibles en cada fondo”, concluyó Ossa.

Cabe recordar que mediante un hecho esencial enviado a la CMF el jueves pasado, Sartor indicó que recibió los informes finales emitidos por PricewaterhouseCoopers consultores, auditores y compañía limitada (PwC) y Deloitte Auditores y Consultores Limitada (DTT), correspondientes a la valorización de los activos en las carteras de todos los fondos rescatables administrados por Sartor AGF en liquidación, al 31 de diciembre de 2024.

En el detalle, la gestora comunicó que el deterioro del fondo Táctico alcanza al 68%, Leasing a 67%, Táctico Internacional a 47%, Proyección a 55%, mientras que en Capital Efectivo el deterioro es de 82%.

En el caso de los fondos mutuos, los vehículos Corto Plazo I, Corto Plazo II y Corto Plazo III, muestran deterioros de 78,%, 79% y 79%, respectivamente. Esos mismos porcentajes alcanzan los fondos mutuos Mixto I y Mixto II, mientras que en Mixto III la cifra llega al 85%.

Ese mismo jueves, la CMF informó que acordó la liquidación de los fondos de inversión rescatables de Sartor AGF, y que acordó “encargar su liquidación a Toesca S.A.”.

La CMF explicó que la gestión de Toesca AGF incluye la realización de las actividades propias de la liquidación del fondo, durante un plazo de 36 meses. En dicho lapso de tiempo, la gestora “realizará un proceso de venta de los instrumentos que compongan la cartera remanente de cada fondo, o bien de derechos económicos sobre dicha cartera remanente en un proceso competitivo”.

El plazo puede ser prorrogado por 12 meses para cada fondo, previa aprobación de la CMF.