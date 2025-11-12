Toyota anuncia inversión adicional de hasta US$ 10 mil millones en EE.UU. y abre planta de baterías

La inversión de Toyota en Estados Unidos

Toyota Motor Corporation anunció una inversión adicional de hasta US$10 mil millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

Con esto, el gigante automotor japonés elevará su inversión total en ese país a casi US$60 mil millones desde que inició sus operaciones hace casi siete décadas, dijo en un comunicado.

El anuncio coincidió con la ceremonia de inauguración de Toyota Battery Manufacturing, North Carolina (TBMNC), la primera planta de baterías de la compañía fuera de Japón, que comenzó oficialmente su producción.

El complejo, establecido en noviembre de 2021, representa una inversión de casi US$14 mil millones y la creación de hasta 5.100 nuevos empleos.

Con esta instalación, Toyota suma 11 plantas de manufactura en Estados Unidos.

Según la compañía nipona, la nueva planta forma parte del enfoque de la automotriz denominado “best-company-in-town”, que busca invertir y producir localmente, aportar al desarrollo de las comunidades y ofrecer opciones diversas adaptadas a las necesidades locales bajo una estrategia de múltiples caminos hacia la electrificación.

Actualmente, Toyota emplea a unas 50.000 personas en Estados Unidos y ha participado en el desarrollo y fabricación de más de 35 millones de vehículos en sus once plantas de producción.

La inversión de Toyota en Estados Unidos Jason Cairnduff

Tetsuo Ogawa, presidente y director ejecutivo de Toyota Motor North America, destacó la relevancia del anuncio:

“El lanzamiento de la primera planta de baterías de Toyota en Estados Unidos y la inversión adicional de hasta US$10 mil millones marcan un momento decisivo en la historia de nuestra compañía. Toyota es pionera en vehículos electrificados, y esta importante inversión en Estados Unidos y Carolina del Norte refuerza nuestro compromiso con los equipos de trabajo, los clientes, los concesionarios, las comunidades y los proveedores”.

De acuerdo a CNBC, no está claro qué parte de la inversión ya estaba prevista pero no se había hecho pública anteriormente, pero el anuncio se produce después de que el presidente Donald Trump dijera el mes pasado que Toyota invertiría US$ 10.000 millones en Estados Unidos.