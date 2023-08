Tras baja de la TPM, dólar salta a su nivel más alto desde enero, aunque el mercado lo ve retrocediendo hacia fin de año

No fue tanto la baja como el mensaje. El viernes el Banco Central (BC) acordó reducir en 100 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria (TPM) llevándola a 10,25%, la primera baja desde marzo de 2020 y la mayor en puntos base en una reunión desde el 12 de febrero de 2009, cuando la redujo 250 puntos.

Sin embargo, la sorpresa provino del mensaje contenido en el comunicado, el cual el mercado consideró algo más agresivo. “El Consejo estima que, en el corto plazo, la Tasa de Política Monetaria (TPM) acumulará una reducción algo mayor a la considerada en el escenario central del Ipom de junio, coherente con lo que indican las encuestas previas a esta Reunión”, dijo el BC.

En este contexto, las apuestas del viernes apuntaban a un salto en el tipo de cambio, lo que se concretó este lunes. Así, el dólar cerró la jornada con un alza de $9,19 respecto al cierre del viernes pasado en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegó a un valor $839,69 - en un momento subió hasta los $844 en el día-, su mayor nivel desde enero de este año.

La moneda de Estados Unidos en Chile anotó su tercera jornada consecutiva con ganancias, donde acumula un aumento de $13,39. En julio, el tipo de cambio subió casi $30, pero en el acumulado de 2023 la baja es de $10 respecto del ejercicio previo.

En el mercado estiman que los valores actuales del tipo de cambio no se condicen con los fundamentos de medianos plazo. Según Sebastián Puffe, asociado senior de Trading FX en Credicorp Capital, comenta que se ve “un dólar más presionado al alza, pensaría que podríamos llegar hasta los $850 en el corto plazo”.

No obstante, para el cierre de 2023 el target es distinto. “$830 me parece razonable en la medida que la FED sea menos restrictiva con su política monetaria, lo que podría ocurrir de aquí a fin de año. Al margen de esto será interesante ver si llegan noticias positivas desde China que hagan repuntar y consolidar al cobre arriba de los US$ 4 por libra, lo que también podría ayudar al peso en este escenario con el Banco Central recortando tasas”, asegura Puffe.

Durante este lunes, el peso chileno ignoró el alza del precio del metal rojo, que en la Bolsa de Metales de Londres anotó un aumento de 0,51% hasta los US$3,91 la libra.

Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, indica que “de corto plazo podríamos observar una mayor presión al alza, pues la reducción de tasas y el mensaje fue de un mayo recorte de TPM que el esperado. Sin embargo, los factores internacionales como el cobre, están apuntando en dirección opuesta, por lo que estimamos que este se estabilice en torno a niveles de $830 hacia los próximos meses”.

Por su parte, Carmen Gloria Silva, economista de Banco Santander, señala que “el mercado tenía incorporado un recorte de tasas el pasado viernes, lo que no fue sorpresa. Pero, tanto la magnitud como los mensajes del comunicado respecto a continuar con disminuciones en línea con las encuestas, ha llevado a una depreciación mayor en el tipo de cambio. Estimamos que esta sobrerreacción tenderá a disiparse en lo que viene, con lo cual la paridad volverá a niveles acordes con sus variables fundamentales, cerrando el año en torno a $820 - $830″.

“Respecto a nuestras proyecciones de tipo de cambio éstas no han cambiado. Mantenemos un $ 820 a fin de año, con presiones alcistas en el corto plazo”, comenta Francisca Pérez, economista principal Bci Estudios.

De hecho, en el comunicado, el BC había señalado que a nivel internacional ya se observaba una baja del dólar. “Los mercados financieros (internacionales) han reflejado un mayor apetito por riesgo, observándose una depreciación del dólar a nivel global, un aumento de las bolsas y una compresión de los premios por riesgo”. Aunque también apuntó que “los fundamentos siguen apuntando a la necesidad de una política monetaria restrictiva en las economías desarrolladas” y que “el impulso externo que recibirá la economía chilena se mantendrá acotado, con débiles perspectivas de crecimiento mundial tanto para este como para el próximo año”.

Bolsa al alza

El dólar no fue el único activo que se vio afectado por la decisión del viernes. En la jornada, el IPSA subió 0,87% a 6.394,4 puntos. En el mes subió un 10,5%, lo que corresponde a su mayor avance mensual desde mayo del año pasado. En 2023 se empina 20,47%.

Según José Agustín Cristi, portfolio manager de Acciones Chilenas de Zurich AGF, el alza del selectivo se explica porque los inversionistas están buscando más riesgo, y porque el comunicado del BC apunta a una reducción algo mayor a la considerada en el escenario central del último Ipom.

“Ante esto, estamos viendo un fuerte alza en compañías cuyo negocio se ve directamente relacionado con el nivel de tasas, como es el sector de Real Estate y Retail, que son los que más beneficiados con esta medida”, dijo Cristi.