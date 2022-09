Trece regiones registraron crecimiento el segundo trimestre y el consumo aumentó en todo el país

De acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales, dada a conocer este viernes por el Banco Central, en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en trece de las dieciséis regiones, totalizando un crecimiento de 5,4% para el país.

Por su parte, el consumo de los hogares aumentó en todas las regiones, registrando para el total del país un crecimiento de 7,7% en doce meses.

Considerando la descomposición por macrozonas, todas incidieron positivamente al resultado del país, destacándose la Región Metropolitana, seguida de las zona norte y centro. La zona austral fue la de menor incidencia en el resultado nacional

De la misma forma, el consumo de los hogares fue incidido por aportes positivos de todas las zonas geográficas, destacándose la contribución de la Región Metropolitana, centro y centro sur

El crecimiento de la actividad en las regiones se explicó transversalmente por el aporte de los servicios, destacándose los servicios personales, el transporte y los servicios empresariales.

Lo anterior contrastó con los resultados de la minería, donde predominaron las caídas.

Por su parte, en el consumo de hogares destacó por su contribución el gasto en servicios (en particular, los relativos a transporte y restaurantes y hoteles), mientras que el gasto en bienes durables disminuyó en todas las regiones.

Análisis por región

Macrozona NorteLa región de Arica y Parinacota registró un crecimiento de 8,7%, resultado explicado principalmente por los servicios. En línea con lo anterior, el consumo de hogares en la región creció 7,0%, explicado por los servicios, y con incidencias negativas de los componentes de bienes durables y no durables.La actividad de la región de Tarapacá no registró variación. Lo anterior fue el reflejo de los resultados negativos de la minería que compensaron los aportes positivos del resto de las actividades en la región. El consumo de hogares se expandió 8,5%, impulsado por los servicios.La región de Antofagasta creció 4,7%. El resultado se explicó por los aportes de la minería y los servicios. Por su parte, el consumo de hogares registró un alza de 5,5% incidido positivamente por el componente de servicios y negativamente por el gasto en bienes durables y bienes no durables.La región de Atacama presentó una caída de 1,6%, asociada principalmente a los resultados de la minería. Por su parte, el consumo de hogares creció 5,1%, resultado que se explicó por el gasto en servicios.2.-

Macrozona Centro La región de Coquimbo presentó una disminución de 4,0%. Este resultado se explicó por el efecto negativo de la minería, el cual fue compensado en parte por la incidencia positiva de los servicios. El 2,1% de crecimiento en el consumo de hogares fue explicado por los servicios, compensado en parte por los efectos negativos del gasto en bienes durables y no durables.

La región de Valparaíso se expandió 8,2%. Este resultado fue explicado mayoritariamente por el componente de servicios. En cuanto al 9,8% de crecimiento del gasto de los hogares, éste fue explicado tanto por el consumo de servicios como por el de bienes no durables.

Región Metropolitana En la Región Metropolitana, el crecimiento de 7,3% se explicó por los servicios. El crecimiento del consumo de hogares de 7,4% también fue el impulsado por los servicios, seguido del gasto en bienes no durables

Macrozona Centro Sur La región del Libertador General Bernardo O’Higgins presentó una variación de 0,7%. Este resultado fue explicado por los aportes de los componentes de servicios, comercio y resto de bienes, los que fueron en parte compensados por la minería y la industria manufacturera.

El consumo de hogares creció 10,1%, incidido principalmente por el dinamismo del gasto en servicios. La región del Maule exhibió una variación de 1,2%, reflejo del aporte de los servicios, lo que fue en parte compensado por el resto de bienes.

El consumo de hogares creció 3,5%, incidido por el consumo de swrvicios. La región de Ñuble creció 4,7%, resultado impulsado por los servicios, de la misma forma, el 4,4% de crecimiento del consumo de hogares reflejó el aumento de los servicios. La región del Biobío se expandió un 2,7% incidida por los servicios. De la misma forma, el crecimiento de 4,6% del consumo de los hogares estuvo asociado al componente de servicios.

Macrozona Sur La región de la Araucanía presentó un crecimiento de 5,9%, incidido principalmente por las actividades de servicios. Por su parte, el consumo de hogares se expandió 7,3% reflejo de los aportes de servicios y, en menor medida, de los bienes no durables. La región de Los Ríos registró un crecimiento de 5,7%, como reflejo de las actividades de servicios.

Por su parte, el consumo de hogares creció 7,2%, destacándose también la incidencia del gasto en servicios. La región de Los Lagos se expandió 6,1%, en línea con los servicios. Por su parte, el consumo de hogares creció 4,2%, explicado por el gasto en servicios, y compensado en parte por los componentes de bienes durables y no durables.

Macrozona Austral La región de Aysén presentó un alza de 5,8%, explicada por las actividades de servicios y resto de bienes. El consumo de hogares creció 4,8%, incidido por el componente de servicios y compensado, en menor medida, por el consumo de bienes durables.El crecimiento de 2,3% en la región de Magallanes fue explicado en su mayoría por la provisión de servicios, lo cual fue compensado en parte por el desempeño de la industria manufacturera. Desde la perspectiva del gasto, el consumo de hogares registró un crecimiento de 7,6% como resultado del dinamismo de los servicios.