Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

Trump prefiere a Hasset como asesor y Warsh lidera para la Fed.

En declaraciones realizadas el viernes por la mañana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó que preferiría mantener a Kevin Hasset, su principal asesor económico, en su rol actual.

Esta intervención surge después de meses de especulación que posicionaban a Hasset como el candidato con mayor probabilidad de asumir la presidencia de la Reserva Federal.

En concreto, Trump le dijo a Hasset “Si quieres que te diga la verdad, prefiero mantenerte donde estás” y agregó que perder a Hasset como asesor le “preocupa seriamente”.

La intervención se enmarcan en el contexto de los preparativos de la Casa Blanca para anunciar el nombre del próximo presidente del banco central estadounidense en los próximos días.

Ante la exclusión de Hasset para el cargo, los mercados de predicciones como Kalshi y Polymarket reaccionaron aumentando las probabilidades que Kevin Warsh será el próximo presidente de la Reserva Federal de 44% a 59% y 44% a 60% respectivamente.

Predicciones en Polymarket y Kalshi.

Además de Warsh, la lista de posibles candidatos incluye a los directores de la Fed Chrstopher Waller y Michelle Bowman y al ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

Kevin Warsh se desempeñó como gobernador de la Fed de 2006 a 2011 y fue brevemente considerado para presidente de la reserva durante el primer gobierno de Trump. A pesar de que tuvo una reputación por favorecer tasas de interés altas ahora se posiciona a favor de una disminución de las tasas.