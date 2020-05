¿“V” o “U”? A usted lector, eso no le importa

Jason Zweig comentando The Intelligent Investor de Ben Graham cuenta que en cierta oportunidad reunió un grupo de inversionistas exitosos, pero desconocidos. Señores millonarios, ya de edad, que vivían en el rico Boca Ratón, Florida. Para romper el hielo, a Zweig no se le ocurrió nada más colegial que preguntarles si le habían ganado al mercado, ante lo cual ellos se miraron extrañados por la pregunta, hasta que uno contestó, a quien le importa eso, solo sé que mis inversiones me han permitido disfrutar una vida estupenda y tranquila aquí en Boca.

Obviamente Zweig, que no tiene un pelo de tonto, ni un pelo de nada tampoco, se dio cuenta inmediatamente lo intrascendente que es pasar la vida tratando de ganarle al mercado, cuando lo que buscas es que tus inversiones te permitan tener la vida que quieras. Creo que la versión joven de estos inversionistas le daría la misma respuesta a Zweig si éste les preguntara si están viendo una recuperación en forma de V o de U. A continuación, permítame desarrollar la idea.

Primero, nadie conoce la respuesta, y cualquiera que lleve más de veinte años en este planeta debiera, e insisto debiera, saber a lo que me refiero. Lamentablemente, todos los días se derrocha una cantidad absurda de dinero y esfuerzo para adivinar (uso la palabra de manera literal) el futuro. ¿Quién proyectó los eventos más significativos de la última década? Tasas de interés negativas, petróleo en cero, un país “imprimiendo” como nunca se había visto ni imaginado posible, y su moneda apreciándose. Para que hablar de la pandemia. En cualquier lista de “los 5 mayores riesgos que enfrentaba el mundo el 2020”, supongo éste se encontraba en el número 20. Imagínese como va a ser la cosa ahora, que los mismos analistas reconocen que “está siendo más difícil hacer proyecciones”.

La necesidad de adivinar si la recuperación va a ser en forma de V o de U (para que decir a los que se les está apareciendo una W en la bola de cristal) tiene especialmente preocupado a esos analistas que creen que los fundamentos y valorizaciones son simplemente una equis veces las ganancias de 2020. A mis alumnos les hago escribir en el pizarrón cien veces que el valor de una empresa es el valor presente del flujo de caja que esa empresa pueda generar para sus dueños durante su vida útil. Pero por alguna razón, en el proceso de deseducación instantánea que experimentan el día que empiezan a trabajar, alguien les dice que es cosa de multiplicar las utilidades esperadas para ese año por el múltiplo promedio de la industria, o de la historia (nunca he entendido por qué la gente le da tanta importancia al promedio, cuando cualquier conjunto de números, sin relación entre ellos, va a tener su “promedio”). Si a usted como a mí, le gusta jugar con números lo invito a abrir el Excel y hacer caer las utilidades del 2020 un 30%, 50%, 100%, si quiere haga caer también las utilidades del 2021, etc. Vea por favor cuantos años de utilidad se va a tener que “pitear” para que el valor presente de esas utilidades justifique la caída de más de 40% que llegó a experimentar el IPSA.

Con lo anterior, no es que me enoje cuando la bolsa cae más de la cuenta, por el contrario, me encanta (la plata se gana en los bear markets, solo que te das cuenta años después). Lo que quiero es ilustrar por qué caídas de 40% o 50% que la bolsa experimenta cada diez o veinte años, han dado siempre las mayores alegrías a los racionales que han comprado ahí (no valientes, los valientes tirados para inconscientes son los que compran cuando lo hace todo el mundo). Caídas de esa magnitud, en el agregado, han demostrado siempre estar pasadas de rosca.

*Ingeniero Civil PUC y MBA The Wharton School