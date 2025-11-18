BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar sube en medio de señales de enfriamiento de la economía en Chile

    El valor del dólar en Chile subía luego de dos jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Valor dólar Chile 18 de noviembre del 2025 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar empieza una nueva jornada buscando rumbo en medio de una tendencia generalizada a la baja que comenzó a inicios de este año. El valor del dólar hoy también se mueve en medio del contexto de que el mercado sigue internalizando los resultados de las elecciones de este domingo.

    Así, al inicio del día, el dólar subía $2,40 respecto al cierre de este lunes en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llega a un valor de $926,90 la unidad.

    La divisa viene de anotar dos jornadas consecutivas a la baja y, desde el 4 de noviembre pasado, cuando el dólar llegó a un valor de $946, la tendencia fue a la baja.

    Valor dólar Chile 18 de noviembre del 2025 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “El dólar en Chile abre al alza en un contexto de mayor aversión al riesgo y señales de debilidad económica interna”, comenta Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma XTB Latam.

    En el plano local, el dólar frente al peso chileno subía en medio de que la economía chilena moderó su ritmo de expansión en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento anual del PIB de 1,6%.

    “Mostraron un desempeño por debajo de lo esperado, reflejando menor crecimiento y dinamismo, elementos que previamente habían sostenido al mercado. Este deterioro se da en un entorno donde aumenta la aversión al riesgo, presionando también al cobre con correcciones, lo que ha impactado de forma negativa el rendimiento del peso chileno”, comentó Mieres.

    Mientras que, Emilio Pichara, director comercial de BeFX, apuntó que “vemos un rebote técnico del dólar a niveles de $924. Esto tras su caída a los $910 pesos el día de ayer por efecto de las elecciones en nuestro país”.

    En el plano internacional, el dólar se mantenía estable en 99.57 (-0,02%), pero con un máximo de nueve meses ante el yen de Japón. Frente a sus pares más importantes del mundo, el dólar esperaba más señales de la economía de Estados Unidos, como el informe de empleo de este jueves.

    “Estos datos son retrospectivos, pero siguen siendo muy relevantes”, dijo Paul Mackel, jefe global de investigación de divisas de HSBC a Reuters.

    Valor dólar Chile 18 de noviembre del 2025

    “Refleja el período en que la Reserva Federal (Fed) reanudó su ciclo de flexibilización monetaria y sigue al momento en que el presidente Powell se mostró moderado en Jackson Hole sobre las condiciones del mercado laboral estadounidense”, argumentó.

    Según destacó la agencia de noticias, en los últimos días, los mercados monetarios han valorado en torno al 50% la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos el próximo mes, según la herramienta FedWatch del CME Group. El lunes, esta probabilidad se situaba en el 49%, frente al 60% de la semana anterior.

    La aversión al riesgo que producía que el mercado redujera su participación en empresas tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial también marcaba la jornada.

    Más sobre:MonedasDólar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cloudflare, la acusada como la responsable de los problemas de ChatGPT y X (ex Twitter) cae en bolsa

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta

    Detienen a sospechoso de femicidio en Castro que habría intentado huir

    Alcaldesa Delfino (PS) apunta a “conversar” con votantes de Parisi de cara a la segunda vuelta

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta
    Chile

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta

    Detienen a sospechoso de femicidio en Castro que habría intentado huir

    Alcaldesa Delfino (PS) apunta a “conversar” con votantes de Parisi de cara a la segunda vuelta

    Cloudflare, la acusada como la responsable de los problemas de ChatGPT y X (ex Twitter) cae en bolsa
    Negocios

    Cloudflare, la acusada como la responsable de los problemas de ChatGPT y X (ex Twitter) cae en bolsa

    El dólar sube en medio de señales de enfriamiento de la economía en Chile

    El PIB de Chile se enfría en el tercer trimestre, pero la inversión registra su mayor alza en más de tres años

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps
    Tendencias

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    “Te voy a romper todo”: la grave amenaza de árbitro argentino a extécnico de la U tras polémica eliminación de Huracán
    El Deportivo

    “Te voy a romper todo”: la grave amenaza de árbitro argentino a extécnico de la U tras polémica eliminación de Huracán

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?