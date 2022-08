Vapores repite su liderazgo en ganancias

La temporada de resultados aún no concluye, pero ya tiene dos ganadores claros y evidentes cuyos balances fueron anunciados este jueves y viernes y que volverán a ocupar el podio de las empresas con mayores utilidades. Al primer semestre, la naviera Compañía Sudamericana de Vapores y la minera no metálica SQM encabezan el ranking de resultados, igual que en el primer trimestre y casi igual que en todo el ejercicio 2021. Mientras SQM reportó el jueves ganancias por US$ 1.655 millones, 10 veces más que en el primer semestre de 2021, la naviera del grupo Luksic anunció este viernes otro récord de utilidades: US$ 2.788 millones, triplicando el ya sorprendente registro del año pasado. Hasta ahora, en tercer lugar se ubica el holding Empresas Copec, del grupo Angelini, con ganancias por US$ 1.000 millones.

De las 29 empresas que componen el Ipsa. el índice de acciones más transadas, hasta ahora 23 han comunicado sus resultados a junio. De ellas, 15 han aumentado sus ganancias, dos revirtieron pérdidas, la eléctrica Colbún y Parque Arauco, y solo cinco diminuyeron utilidades. Una sola, Engie Energía, registra pérdidas.

Detrás de Vapores, SQM y Copec, el ranking, el top 10 de la primera mitad del año lo completan Banco de Chile, Enel Americas, Banco Santander, Empresas CMPC, BCI, Entel e Itaú Corpbanca.

Al cierre de 2021, Vapores había liderado el ranking, con US$ 3.210 millones de ganancias, cifra que rozó en los primeros seis meses de 2022. En el ejercicio pasado, la naviera fue seguida por Copec, Banco de Chile, Santander, Falabella, CAP, Entel y BCI. Solo en la novena posición estaba SQM, ahora segunda gracias al auge del litio, que explicó el 73% de su margen bruto.

Otro año de Vapores

Ayer dos de las tres primeras empresas del ranking reportaron ganancias. Vapores ganó US$ 2.788,5 millones, con un aumento de 186,3% en relación al mismo lapso del 2021. Solo en el segundo trimestre la compañía registró utilidades por US$ 1.387 millones, un 164,1% más que en igual trimestre de 2021.

La firma atribuyó su resultado al sólido desempeño de Hapag-Lloyd, donde la firma de los Luksic tiene un 30% de participación. Hapag-Lloyd registró en el período un Ebitda de US$ 10.942 millones y un Ebit de US$ 9.919 millones, mientras que las utilidades sumaron US$ 9.466 millones.

“Durante la primera mitad del año, los volúmenes se mantuvieron estables y se continúa viendo tarifas promedio de flete elevadas, aunque se observa una tendencia a la baja desde el inicio del año en el mercado de tarifas spot. Al mismo tiempo, se enfrentan importantes alzas en el precio del combustible y en la estructura general de costos de la industria, impulsada por arriendo de naves, terminales, entre otros”, comentó el gerente general, Óscar Hasbún.

El ejecutivo agregó que “persiste la presión en la cadena de suministro global, con cuellos de botella en puertos y en la logística terrestre. Ejemplos concretos de ello son congestión en puertos de la costa este de Estados Unidos, impactos geopolíticos por conflicto entre Rusia y Ucrania y huelgas en puertos de Europa, todo lo cual provoca mayores tiempos de rotación de barcos y contenedores, aun cuando casi la totalidad de la flota está en operación”.

La mejoría se debe en parte relevante al alza de tarifas del período, que aumentó en 77% para Hapag-Lloyd, que mantuvo su volumen de operaciones casi inalterable.

Según la compañía, el alto nivel de congestión en el sistema implicó una escasez de oferta, ya que las naves pierden mayor tiempo en tránsito y, por lo tanto, tienen una menor rotación.

Para lo que resta del 2022, la compañía aseguró que se ven señales de una economía más ralentizada y una mayor presión sobre la estructura de costos. Pese a ello, mantienen proyecciones positivas para Hapag-Lloyd. Así, la naviera alemana prevé un Ebitda para 2022 en un rango de US$ 19.500 millones y US$ 21.500 millones y un Ebit de entre US$ 17.500 millones y US$ 19.500 millones. Este pronóstico, dijo la empresa, está sujeto a la evolución de las cadenas de suministro y efectos de la pandemia.

Copec: US$ 1.000 millones

La otra gran empresa en informar ayer sus resultados fue Empresas Copec, que registró ganancias por US$ 1.001 millones en el primer semestre, un 75% más que los US$ 569 millones de igual período de 2021, alza impulsada principalmente por el positivo desempeño de su negocio forestal.

La compañía, perteneciente al grupo Angelini, detalló que las ganancias de los primeros seis meses del año se explican por un resultado operacional mayor en US$ 360 millones, sumado a un resultado no operacional más favorable en US$ 126 millones, compensado parcialmente por mayores impuestos por US$ 52 millones.

El mejor resultado operacional se origina, en parte, en el sector forestal. Arauco anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de precios y volúmenes más altos en celulosa, sumado a mayores precios en los segmentos de maderas y paneles, agregó.

Arauco registró una utilidad de US$ 633 millones, casi el triple de los US$ 330 millones del año previo.

“Los ingresos consolidados subieron 25,0%, explicado por mayores ventas en los segmentos de celulosa y maderas. Las ventas del negocio de celulosa subieron 16,6%, debido a precios y volúmenes que aumentaron 15,6% y 0,7%, respectivamente”, explicó el holding Copec en el análisis razonado de sus balances a junio.

En el sector combustibles, los resultados aumentaron en Copec Chile, Terpel y Mapco, debido a una mejora en volúmenes y un efecto contable positivo por revalorización de inventarios en Terpel debido a las alzas en el precio internacional del petróleo.

En tanto, Abastible reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Ecuador, compensado en parte por una mejora en los resultados en Perú.