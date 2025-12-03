VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    Las ventas del mercado de vehículos livianos y medianos mostraron un incremento mensual de 2,1% y luego de la caída interanual de 14,8%

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Chris Helgren

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) reportó que la venta de vehículos livianos y medianos nuevos en noviembre mostró un incremento mensual de 2,1% respecto al mismo mes del año pasado, con 25.620 unidades comercializadas.

    A juicio de la Anac, las cifras muestran “una reacción positiva del mercado en un contexto de mayor estabilidad y adaptación del sector a las nuevas condiciones regulatorias y comerciales”.

    “Este desempeño confirma que, tras los ajustes derivados de la implementación de estándares de emisiones más exigentes (Euro 6c) y del recambio de año/modelo, la demanda se mantiene activa, especialmente en los principales centros urbanos del país”, agregó la Anac en su informe.

    De las cifras a noviembre, Anac comentó que, en el acumulado del año, se ve también un crecimiento en la venta de flotas de vehículos para uso profesional, tanto en la categoría comerciales (5% de crecimiento) como en camionetas pick-up (2,9% de crecimiento). Ante este, Anc comentó que es una señal de que “existen activaciones en áreas específicas de la economía chilena que requerirán del uso de estos vehículos para cumplir con sus faenas”.

    Ante este contexto, el sector automotor presentó ventas acumuladas de 281.021 vehículos livianos y medianos a noviembre, reflejando un aumento en lo que va del año de 2,4% frente al mismo lapso en 2024.

    “Este resultado consolida una trayectoria de crecimiento moderado pero sostenido, que contribuye a la recuperación del rubro frente a los ajustes observados en años previos”, dijo la Anac sobre las ventas en el acumulado.

    En cuanto a la composición por segmentos, los SUV concentran el 51,2% de las ventas acumuladas a noviembre, mientras que las camionetas representan el 20,2%, los vehículos comerciales el 10,7% y los de pasajeros el 17,9%. En relación con noviembre pasado, los SUV fueron los únicos que registraron una variación positiva respecto al año pasado, las ventas de este vehículo subieron 14,2% en el periodo.

    En el desempeño por regiones, la Región Metropolitana concentró el 62,6% de las ventas del mes, con 16.042 unidades y un aumento de 9,8% frente a igual mes del año anterior. También sobresalieron, por su dinamismo, las regiones de Biobío (3,2%) y Arica y Parinacota (9,2%), que mostraron variaciones mensuales positivas.

    Mientras que otras zonas del país se mantuvieron con leves retrocesos, en línea con las distintas realidades económicas locales.

    Por marcas, en noviembre, Toyota fue la que vendió más unidades (1.910), lo que representó un 7,5% de la participación de mercado del mes. Una posición que se mantiene en el acumulado a noviembre, donde Toyota lidera con 22.020 unidades vendidas y una participación de mercado de 7,8%.

    Mercado de camiones y buses

    En línea con el mercado de vehículos livianos y medianos, la venta de camiones subió 29,9% en noviembre en doce meses, con 1.412 unidades comercializadas, “lo que refleja una mejora en la actividad asociada a sectores como el comercio, la distribución y la logística”, dijo Anac.

    Así, el año acumula un incremento de 9,7%, con 11.978 vehículos pesados inscritos en los primeros once meses, impulsados principalmente por el segmento de camiones pesados, que concentra la mayor parte de la demanda.

    Por su parte, el mercado de buses registró un aumento de 152,1% en noviembre en doce meses, con 474 unidades comercializadas frente al mismo mes del año anterior, “evidenciando un ciclo de renovación relevante en el transporte de pasajeros”.

    El mercado de buses acumula un alza de 110,7% en lo que va del año, con 3.809 unidades inscritas, “impulsada principalmente por la incorporación de buses para servicios urbanos y regionales, incluidos buses Red y de estándar Red en distintas zonas del país”.

    Más sobre:MercoasAnacSUVAutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos 30 detenidos vinculados a mafia china de barrio Meiggs

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Ñuñoa se queda sin calle Héctor Noguera: Sichel culpa a concejales FA-PC y ediles acusan que no se consultó a vecinos

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    4.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos 30 detenidos vinculados a mafia china de barrio Meiggs
    Chile

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos 30 detenidos vinculados a mafia china de barrio Meiggs

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde y ahora pasa al Senado
    Negocios

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde y ahora pasa al Senado

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo
    El Deportivo

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey

    Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe
    Mundo

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”