Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) reportó que la venta de vehículos livianos y medianos nuevos en noviembre mostró un incremento mensual de 2,1% respecto al mismo mes del año pasado, con 25.620 unidades comercializadas.

A juicio de la Anac, las cifras muestran “una reacción positiva del mercado en un contexto de mayor estabilidad y adaptación del sector a las nuevas condiciones regulatorias y comerciales”.

“Este desempeño confirma que, tras los ajustes derivados de la implementación de estándares de emisiones más exigentes (Euro 6c) y del recambio de año/modelo, la demanda se mantiene activa, especialmente en los principales centros urbanos del país”, agregó la Anac en su informe.

De las cifras a noviembre, Anac comentó que, en el acumulado del año, se ve también un crecimiento en la venta de flotas de vehículos para uso profesional, tanto en la categoría comerciales (5% de crecimiento) como en camionetas pick-up (2,9% de crecimiento). Ante este, Anc comentó que es una señal de que “existen activaciones en áreas específicas de la economía chilena que requerirán del uso de estos vehículos para cumplir con sus faenas”.

Ante este contexto, el sector automotor presentó ventas acumuladas de 281.021 vehículos livianos y medianos a noviembre, reflejando un aumento en lo que va del año de 2,4% frente al mismo lapso en 2024.

“Este resultado consolida una trayectoria de crecimiento moderado pero sostenido, que contribuye a la recuperación del rubro frente a los ajustes observados en años previos”, dijo la Anac sobre las ventas en el acumulado.

En cuanto a la composición por segmentos, los SUV concentran el 51,2% de las ventas acumuladas a noviembre, mientras que las camionetas representan el 20,2%, los vehículos comerciales el 10,7% y los de pasajeros el 17,9%. En relación con noviembre pasado, los SUV fueron los únicos que registraron una variación positiva respecto al año pasado, las ventas de este vehículo subieron 14,2% en el periodo.

En el desempeño por regiones, la Región Metropolitana concentró el 62,6% de las ventas del mes, con 16.042 unidades y un aumento de 9,8% frente a igual mes del año anterior. También sobresalieron, por su dinamismo, las regiones de Biobío (3,2%) y Arica y Parinacota (9,2%), que mostraron variaciones mensuales positivas.

Mientras que otras zonas del país se mantuvieron con leves retrocesos, en línea con las distintas realidades económicas locales.

Por marcas, en noviembre, Toyota fue la que vendió más unidades (1.910), lo que representó un 7,5% de la participación de mercado del mes. Una posición que se mantiene en el acumulado a noviembre, donde Toyota lidera con 22.020 unidades vendidas y una participación de mercado de 7,8%.

Mercado de camiones y buses

En línea con el mercado de vehículos livianos y medianos, la venta de camiones subió 29,9% en noviembre en doce meses, con 1.412 unidades comercializadas, “lo que refleja una mejora en la actividad asociada a sectores como el comercio, la distribución y la logística”, dijo Anac.

Así, el año acumula un incremento de 9,7%, con 11.978 vehículos pesados inscritos en los primeros once meses, impulsados principalmente por el segmento de camiones pesados, que concentra la mayor parte de la demanda.

Por su parte, el mercado de buses registró un aumento de 152,1% en noviembre en doce meses, con 474 unidades comercializadas frente al mismo mes del año anterior, “evidenciando un ciclo de renovación relevante en el transporte de pasajeros”.

El mercado de buses acumula un alza de 110,7% en lo que va del año, con 3.809 unidades inscritas, “impulsada principalmente por la incorporación de buses para servicios urbanos y regionales, incluidos buses Red y de estándar Red en distintas zonas del país”.