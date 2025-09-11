Ventas del comercio en regiones registran resultados mixtos en julio: suben en Valparaíso y La Araucanía, bajan en Biobío

Las ventas presenciales del comercio minorista de las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía registraron resultados mixtos en julio, desacelerándose frente a lo alcanzado en el mes anterior.

Según dio a conocer este jueves la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en la región de Valparaíso las ventas subieron un 2,7% real anual en julio, alcanzando así en los primeros siete meses del año un incremento real de 6%.

En la región del Biobío, las ventas presenciales del retail registraron una baja de 0,5% real anual en el séptimo mes del año, acumulando entre enero y julio un nulo incremento de 0,1%.

Por último, en la región de La Araucanía, la actividad comercial minorista mostró un alza de 1,2% real anual en julio, cerrando el séptimo mes del año con un alza de 6% real.

Al respecto, la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que “estos resultados regionales se alinean con lo ocurrido en la Región Metropolitana, donde el comercio presencial también registró un crecimiento moderado, coherente con un escenario de recuperación gradual del consumo privado, aunque con focos de debilidad en categorías sensibles al ingreso de los hogares”.

9 DE FEBRERO DEL 2023 VISTA AEREA DE CALLE VALPARAISO EN EL CENTRO DE VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Categorías

En cuanto a las categorías, destaca el dinamismo de Vestuario y Línea Hogar, con crecimientos de dos dígitos en varias regiones, mientras que calzado continúa rezagado, con bajas en las tres zonas analizadas.

La Línea Tradicional de Supermercados, en tanto, se contrajo en la región del Biobío y La Araucanía, mientras que en Valparaíso registró un aumento de 1,9%.

La categoría de Muebles mostró incrementos en las tres regiones, aunque favorecida por una menor base de comparación.

Respecto al futuro de las ventas, Silva analizó que, “de cara al segundo semestre, el comercio enfrenta un panorama de moderado optimismo, pero con cautela. La baja en la inflación y el recorte de tasas de interés entregan cierto alivio al poder de compra de los hogares, lo que debería sostener la recuperación”.

“Sin embargo, la confianza de los consumidores sigue en terreno pesimista y, en los últimos meses, se ha debilitado la percepción de la situación económica personal, lo que podría limitar la disposición a realizar compras de mayor valor o no esenciales”, agregó.