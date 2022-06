Vittorio Corbo por condonación del CAE: “Hacerlo en forma generalizada es una muy mala política”

En su primera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric se refirió a una de sus promesas de campaña. Indicó que en 2023 habrá un plan de condonación a deudores del CAE. Ante esa propuesta, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, dijo que es una muy mala política pública, y que el gobierno debe tener prioridades.

“La condonación del CAE es una muy mala política. Lo que uno tiene que hacer es ayuda focalizada a los que han tenido problemas, los que han abandonado la educación universitaria por una razón u otra, pero hacerlo en forma generalizada es una muy mala política, con todo lo que necesitamos en Chile mejorar la educación pública, ahí hay que poner recursos. El gobierno tiene que tener prioridades”, dijo Corbo en Radio Infinita.

Por otro lado, dijo que ve difícil que la reforma tributaria que impulsa el gobierno pueda recaudar 4 puntos del PIB. Otros académicos y economistas han coincidido en que es poco probable que se logre dicha meta.

“Lo veo muy poco probable, porque con una economía que no crece, o que crece muy poco es muy difícil recaudar. Si pensamos de los ingresos recaudados en los últimos años, todos los estudios serios, muestran que más del 80% de los ingresos fiscales han venido por crecimiento. Creo que hay que recaudar más, hay formas de recaudar más en forma más eficiente, pero la recaudación la veo tremendamente optimista pensar en 4% del PIB en una economía que no crece hace mucho tiempo”, señaló.

El gobierno inyectó más recursos al Mepco, para contener el alza de los combustibles. De todos modos, la bencina de 93 octanos subirá a $1.200 por litro a mediados de julio. Corbo señaló que dicho mecanismo debe funcionar como estabilizador y no como subsidio.

“A mí me gustan más los subsidios directos a los grupos más pobres, en vez de hacerlo en forma generalizada. Si se respeta el Mepco, que cuando los precios caigan se mantiene el precio arriba para reponer los recursos, es una suavización de precios. La pregunta del millón de dólares va a venir cuando vengan las presiones que los precios internacionales estén bajando y en Chile no va a bajar a la misma velocidad, porque no subieron a la misma velocidad que los precios internacionales en el ciclo de alza de precios. Entonces, el Mepco tiene que funcionar como un estabilizador, no como un subsidio”, dijo el economista.

Por último, señaló que para llevar a cabo las promesas del gobierno es fundamental que se retome el crecimiento económico del país.

“Es fundamental para llevar a cabo parte de las promesas, hacer la suma y la resta, es fundamental que el país retome crecimiento. Eso se ve hoy más nublado, porque no hay duda con la incertidumbre en la inversión, con la destrucción de la educación pública. No hay duda que el capital humano se ha deteriorado, la inversión ha caído muy fuerte, entonces retomar crecimientos del orden de 4%- 5% anual es una tarea titánica. Especialmente ahora con toda esta incertidumbre, no solo con el cambio de política, sino que con todo lo asociado a la Convención Constitucional”, comentó.