Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

A la baja cerraron este lunes los principales índices bursátiles en Estados Unidos.

La caída que registró Wall Street ocurre mientras los inversionistas están a la espera de la decisión que tomará esta semana la Reserva Federal (Fed) sobre sus tasas de interés.

Según reportó Reuters, las proyecciones de un recorte de tasas en diciembre han ido tomando fuerza tras los datos que se conocieron la semana pasada, donde se informó que hacia el cierre del tercer trimestre subió de manera moderada el gasto de los consumidores en el país norteamericano.

De todas maneras, los inversionistas están a la espera de las pistas que pueda arrojar la Fed sobre los pasos futuros que podría tomar la política monetaria en Estados Unidos.

Con este telón de fondo, Reuters reportó que el S&P 500 bajó 0,33% a 6.848 puntos. El Nasdaq cayó 0,12% a 23.550 puntos. Mientras que el Dow Jones retrocedió 0,45 %, hasta los 47.741.

Al ver acciones particulares, los papeles de Netflix este lunes bajaron 3,4% a US$96,8. Mientras que las acciones de Paramount registraron un incremento de 9% a US$14,6. Por su parte, los papeles de Warner Bros se empinaron 4,4% a US$27,2.