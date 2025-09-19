Wall Street cierra al alza la semana empujado por la Fed y su baja de tasas

Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos históricos el viernes, logrando también ganancias semanales.

De acuerdo con los datos publicados por distintas agencias, el S&P 500 sumó 32,05 puntos, un avance del 0,47%, para situarse en 6.662,84 puntos. El Nasdaq Composite ganó 156,30 puntos, lo que representa un incremento del 0,69%, cerrando en 22.625,48 unidades. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones subió 165,45 puntos, un 0,36%, hasta las 46.315,77 unidades.

El índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización bajó tras alcanzar brevemente un récord intradía. El jueves registró un cierre récord, el primero desde noviembre de 2021.

Wall Street sube por esperanzas de acuerdo comerciales TIMOTHY A. CLARY

Los tres principales índices de Wall Street se encuentran en territorio positivo en lo que va de septiembre, un mes que tradicionalmente se considera malo para la renta variable estadounidense-

Estos movimientos responden a que la Reserva Federal finalmente acordó recortar la tasa de los fondos federales en 25 puntos base, para situarla en el rango de 4% a 4,25%.

Se trató del primer ajuste en el tipo rector desde diciembre de 2024, cuando también bajó 25 puntos base hasta un 4,5%.

Cabe recordar que durante 2020 y fines de 2021 la tasa se ubicó en 0,25%, pero debió elevarse en diciembre de 2021 para contener la inflación surgida tras la pandemia global del Covid, hasta alcanzar un máximo de 5,5% en julio de 2023. La primera baja se produjo en septiembre del 2024.

Ahora bien, las acciones europeas concluyeron la semana con escasos cambios tras una serie de decisiones claves de bancos centrales, entre ellas el anticipado recorte de tasas de la Reserva Federal estadounidense (Fed). El índice STOXX 600 cerró el viernes con un descenso marginal del 0,04%, situándose en 554,81 puntos, y registró un comportamiento prácticamente plano en el balance semanal.