Wall Street cotiza estable, la bolsa Argentina se recupera tras el criptogate y el IPSA sigue a la baja

Los principales índices de Wall Street cotizaban estables el martes, mientras los inversionistas se preparaban para posibles novedades arancelarias y buscaban información sobre los planes de la Reserva Federal de Estados Unidos para las tasas de interés, después de que los datos mensuales publicados la semana pasada mostraron que las ventas minoristas habían caído.

El miércoles se publicarán las minutas de la reunión de enero del banco central, en la que no se modificaron las tasas de interés.

En tanto, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el lunes que su opinión “de referencia” era que las nuevas restricciones comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo tendrían un impacto modesto en los precios, mientras que el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, apoyó una postura de política de tasas de interés estables por ahora.

Los comentarios de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada, junto con una serie de datos mixtos, incluidas unas ventas minoristas más débiles de lo esperado que hicieron retroceder los rendimientos del Tesoro, han generado incertidumbre sobre cuál será la estrategia de la Fed con respecto a los costos de endeudamiento este año.

De esta forma, los operadores ven actualmente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un 54% de probabilidades de una baja adicional de aquí a diciembre, según datos de LSEG.

“No creo que la Fed quiera cometer un error de política recortando las tasas demasiado pronto, porque si lo hace, la consecuencia no deseada sería sin duda que la inflación se diera la vuelta”, dijo Philip Blancato, presidente ejecutivo de Ladenburg Thalmann Asset Management.

Mientras que, la toma de riesgos a nivel mundial se vio impulsada por las especulaciones de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, luego de que altos funcionarios rusos y estadounidenses se reunieron para mantener conversaciones bilaterales en Arabia Saudita el martes.

Ante este contexto, el Dow Jones perdía 0,21%, el S&P subía 0,01% y el Nasdaq caía un 0,14%.

Criptogate

Los negocios financieros argentinos se movían en terrenos dispares el martes en medio del escándalo que involucra al presidente Javier Milei por la promoción de una dudosa criptomoneda, que derivó en una fuerte caída de los mercados en la sesión previa.

En medio de un revuelo político y una catarata de denuncias judiciales, la oposición anunció la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario ultraliberal, que aplicó un feroz ajuste tras asumir hace más de un año para estabilizar la tercera economía de Latinoamérica.

Los mercados retomaron la dinámica habitual de liquidez tras un feriado estadounidense el lunes, que contuvo de cierta manera el derrape de acciones y bonos domésticos, ante un riesgo país que pasaba a ceder 27 unidades hasta los 701 puntos básicos.

“El escándalo de (la criptomoneda) $LIBRA sacudió al mundo y generó mucho revuelo”, sintetizó el analista financiero Miguel Boggiano.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña se recuperaba un dinámico 5,06%, atado a la volatilidad de los ADRs argentinos en Nueva York que llegaban a perder hasta un 4%, luego de derrumbarse un 5,58% el lunes.

La deuda soberana extrabursátil mostraba una debilidad del 0,5% promedio por ofertas encabezadas entre títulos dolarizados y pegados al derrape del riesgo país que elabora el JP.Morgan.

Al cierre de los mercados el lunes, la calificadora S&P Global Ratings rebajó la nota soberana en moneda local de Argentina a “SD” y mantuvo la de moneda extranjera en “CCC”.

La justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo conocido como “criptogate”, frente a lo Milei se defendió en declaraciones televisivas.

“No tengo nada que ocultar ni esconder (...) Yo no lo promocioné, no recomendé, (solo) lo difundí” la iniciativa de la criptomoneda para financiar proyectos de inversión”. “Yo obré de buena fe (...) me comí un cachetazo (por querer ayudar)” y ahora “será la Justicia la que deba decidir”, dijo el mandatario.

Mediante la intervención directa del banco central (BCRA), el peso mayorista cotizaba equilibrado a 1.058,5 por dólar, en un circuito cambiario con restricciones vigentes (cepo) y el temor latente de un incremento en la demanda de la divisa estadounidense por la inesperada crisis que envuelve a Milei.

Así, el peso en la influyente ronda marginal (blue) perdía terreno con el 0,4% hasta las 1.240 unidades, con selectividad en el bancario “CCL” a 1.211,3 unidades y a 1.205,4 en el bancario dólar “MEP”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el “criptogate” al enfatizar que no hubo “dolo, ni delito, ni corrupción”, y descartó que afecte las negociaciones con el FMI, que indicó que “están bien encaminadas”, según una nota periodística en la que no dio más detalles.

En su cuenta de X agregó que “cuando los sólidos ‘fundamentals’ económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad”.

El superávit gemelo, en lo fiscal y comercial, además de una baja de la inflación, son el sustento del Gobierno argentino desde la asunción en diciembre del 2023.

IPSA se aleja del máximo

Por su parte, la Bolsa de Santiago extendía su jornada de pérdidas.

El IPSA anotaba dos jornadas consecutivas con caídas y se alejaba de su máximo histórico, registrado el viernes pasado y tras tres días con ganancias.

El IPSA- el principal índice bursátil chileno caía 0,40% a 7.274,44 puntos.