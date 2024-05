Wall Street sube previo a dato de IPC y el IPSA cierra en máximo histórico

Los principales índices de Wall Street subieron el martes, y el Nasdaq cerró en un récord, después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tranquilizó a los inversionistas mientras digerían los datos del día y esperaban el dato del IPC que se publicará este miércoles en EEUU. La bolsa de Santiago también se sumó al optimismo y cerró en máximos.

El IPSA trepó un 0,49% a 6.728,15 puntos, lo que corresponde a un nuevo récord. En lo que va del mes acumula una subida de 3,1%, mientras que en el año el indicador trepa un 8,6%. Esto en medio del impulso del cobre en la plaza Comex.

“Hoy el IPSA cerró con ganancias, en un día donde las bolsas internacionales presentaron retornos positivos. La bolsa se vio impulsada por el buen desempeño del cobre, que ya bordea los USD 5 la libra, sumado a la baja en el precio del petróleo y a las menores tensiones geopolíticas”, dijo José Agustín Cristi de Zurich AGF.

Jorge Tolosa de Vector Capital indicó que “entonces ahí tenemos la apreciación del peso, las declaraciones de Powell, y a la espera del mercado, de los cambios que pueda traer el rebalanceo del MSCI, que se hace efectivo el último día hábil del 31 de mayo, y eso es efectivo”.

Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en abril, por fuertes alzas de los costos de servicios y bienes, lo que llevó a los operadores a reducir las apuestas a un primer recorte de tasas en septiembre.

Pero Powell describió el informe del índice de precios a la producción como más mixto que caliente, dado que los datos del período anterior fueron revisados a la baja.

Los inversionistas también se tranquilizaron con el comentario de Powell de que no esperaba que el próximo movimiento de tasas de interés del banco central sea un alza, a pesar de la reciente racha de inflación por encima de lo esperado.

La atención estará puesta en las cifras de IPC que se conocerán este miércoles en la principal economía del mundo, y que podrían dar pistas sobre los pasos que adoptará la Fed en sus próximas reuniones.

“Aumenta el nerviosismo en los inversionistas a nivel global, a la espera del dato del IPC de EE.UU., de abril que se dará a conocer mañana miércoles. El mercado espera para el IPC Subyacente, +0,3%e mensual (vs +0,4% anterior) y +3,6% i.a. (vs +3,8% anterior), mientras para el IPC General se espera +0,4% mensual con ligera moderación en tasa interanual +3,4% (vs +3,5% anterior)”, sostuvo Guillermo Araya de Renta 4.