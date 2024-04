Wall Street y el IPSA suben y acumulan ganancias semanales

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza viernes impulsados por la subida de los valores de crecimiento de megacapitalización, después de sólidos resultados trimestrales Alphabet y Microsoft , además de unos datos de inflación moderados. El IPSA cerró al alza y logró acumular una subida semanal.

El IPSA subió un 1,31% este viernes, y un 0,46% en la semana.

“El alza de hoy se explica principalmente por un rebote en el precio de las acciones de SQM-B que hoy subieron un 2,18% a $42.200, teniendo en cuenta que durante la semana han evidenciado un fuerte ajuste. Además, SQM-B tiene una alta ponderación dentro del IPSA”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Los inversionistas celebraron que Alphabet, la matriz de Google, anunciara el primer dividendo de su historia, una recompra de acciones por US$70.000 millones y batiera las estimaciones de resultados del primer trimestre. El valor de mercado intradía del gigante de las búsquedas superó brevemente los US$2 billones.

Los papeles de Microsoft también avanzaron tras sus resultados trimestrales.

* “Los reportes de resultados de Microsoft y Google disiparon muchas de las preocupaciones sobre el hecho de que el gasto en centros de datos e inteligencia artificial, que Meta había elevado el día anterior, iba a comprimir los márgenes”, dijo a Reuters Tom Plumb, presidente y gestor principal de cartera. en Plumb Funds en Madison, Wisconsin.

En la jornada también se conocieron datos de relevancia en EEUU, ad portas de que la Fed lleve a cabo su reunión de política monetaria.

“En EE.UU., hoy se dio a conocer el dato final de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan que bajó a 77,2 puntos (vs 77,8e y 79,4 anterior) de abril, aparte de las siguientes referencias de marzo: deflactor subyacente PCE interanual 2,8% (vs 2,6%e y 2,8% anterior), y mensual 0,3% (vs 0,3%e y 0,3% anterior); gasto personal nominal 0,8% (vs 0,6%e y 0,8% anterior), y real 0,5% (vs 0,5% anterior); e ingresos personales 0,5% (vs 0,5%e y 0,3% anterior)”, agregó Araya.

Los mercados europeos también finalizaron con cifras positivas.