Ya se han realizado más de 80 mil solicitudes para la Pensión Garantizada Universal desde su implementación

Desde el 1 de febrero comenzó a regir la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que el Estado entrega mensualmente a todas las personas de 65 o más años y que no formen parte del 10% de los hogares de mayores ingresos de la población, entre otros requisitos.

El primer balance realizado a nivel nacional, desde la implementación de la PGU arrojó que la red ChileAtiende lleva más de dos millones de consultas y 80 mil postulaciones para inscribirse al beneficio.

“Hasta ahora han ingresado 81.979 requerimientos a través de las distintas plataformas de Chile Atiende, principalmente por el sitio web. Por lo mismo, hacemos un llamado a los familiares y cercanos de las personas mayores que no están muy familiarizadas con la tecnología, a ayudarlos a realizar el proceso, que es muy simple y rápido de realizar”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Andrea Balladares.

Los requisitos para acceder al beneficio son haber cumplido 65 años de edad; no pertenecer al 10% más rico de la población, acreditar residencia por un período no menor a 20 años en el país y en los últimos cinco años, no inferior a cuatro años y tener una pensión menor a $1.000.000 de pesos.

“Es importante recalcar este aspecto. Quienes ya están en el Pilar Solidario, no tienen que hacer ningún trámite. Ellos recibirán la nueva PGU -que reemplazará al Pilar Solidario- de manera automática. Y las seiscientas mil personas que pueden incorporarse al beneficio, deben hacer la postulación a través de los canales que ha implementado ChileAtiende. Cumpliendo los requisitos, serán incorporados y recibirán sus pagos a partir de agosto”, señaló el ministro (s) del Trabajo, Pedro Pizarro.

Por otro lado, se dieron a conocer cifras regionales de ingreso de solicitudes, donde la Región Metropolitana lidera con un 43,1%, seguido de Valparaíso (13,1%) y de Bio Bio con un 8,5%. Además, se señaló que la mayoría de estos ingresos correspondían a mujeres.

Respecto del uso de los canales de comunicación, se señaló que el sitio www.chileatiende.cl registra más de 1 millón 800 mil consultas, seguido del Call Center 101 que supera los 180 mil requerimientos.

En tanto las atenciones presenciales bordean las 50 mil a nivel nacional y se convierten en la tercera vía de consulta más importante.

Para solicitar este beneficio se puede hacer desde el sitio www.chileatiende.cl, hacer clic en “Pensión Garantizada Universal” y consultar con su RUN y fecha de nacimiento.

El director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo reiteró el llamado para que los pensionados y pensionadas siempre prefieran la atención en línea. Si tienen dificultades pidan ayuda a alguien para hacer las consultas, ya que los canales digitales son seguros y les harán ahorrar tiempo.