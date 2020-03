Zaldívar rechaza fallo que ordena restituir fondos de pensiones a afiliado.... y exministro del Trabajo de Bachelet, también

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, se mostró en total desacuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca contra Provida y que le ordenó a la AFP entregar a uno de sus afiliados todo sus fondos previsionales.

“ No aplaudo el fallo y espero que se revierta en la corte suprema ”, fue lo primero que dijo la titular del Trabajo al ser consultada por el inédito fallo en el matinal de Canal 13, Bienvenidos.

Con todo, apuntó que es el único caso de los más de treinta que se han tratado en los últimos meses. "Sistemáticamente los tribunales han resuelto que no se pueden devolver los dineros”, afirmó.

Zaldívar apuntó que el retiro de los fondos previsionales genera a la larga un problema de seguridad social cuando el afiliado ya no disponga de estos recurso. “El tiene 68 años, si yo le devuelvo la totalidad de sus fondos el va a gastarlo, el los va a invertir y cuando no le quede dinero no va a tener una pensión”, comentó.

Sin embargo, la secretaria de Estado recalcó que estos montos en cuestión son de él, pero “ el derecho de la propiedad se puede en ciertos casos limitar y en este caso se limita pensando en la convencia del mismo trabajador y su familia ”.

En esa línea, la ministra del Trabajo reiteró que “l a finalidad de la seguridad social es para pensiones y la finalidad es proteger el trabajador . Nosotros tenemos la experiencia del caso peruano, en que si se autorizó el retiro de esos fondos, y nosotros vemos que ha cinco años de esa experiencia, hemos visto que prácticamente se han gastado la totalidad de los fondos, en pagar deudas, pequeñas inversiones que pensaron que les iba a funcionar y que no necesariamente lo hicieron”.

“La solución no está en la pensión, está en un conjunto de políticas sociales”

El exministro del Trabajo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, coincidió con Zaldívar respecto al fallo de la Corte. “N o estoy de acuerdo con el contenido del fallo. A mí me parece que los recurso que se disponen para seguridad social, son para seguridad social . Porque de no ser obligatorio con ese destino, el riesgo es que se corre es que la gente que en la absoluta desprotección”, dijo el militante del Partido Socialista, en Bienvenidos.

En esa línea, Andrade apuntó que los distintos problemas que enfrentan los afiliados ya jubilados se deben trabajar de otra forma y que no sean los recursos destinados a pensiones las respuestas a estas dificultades.